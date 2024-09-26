Не всі чоловіки, які мають трьох неповнолітніх дітей, можуть отримати відстрочку від мобілізації

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Учора на брифінгу начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін розповів про підстави та механізм отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та заявив, що багато чоловіків не знають про своє право на отримання відстрочки. А ті, хто знає, часто неправильно його трактують, або ж не своєчасно оформлюють.

Він пояснив, що право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації визначає стаття 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». А механізм її оформлення регламентований постановою Кабінету міністрів від 16 травня 2024 року № 560 «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період».

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Речник Полтавського ОТЦК також детально пояснив особливості деяких підстав, які дають право на відстрочку, що пов’язані з наявністю у військовозобов’язаного дітей. Зокрема, щодо надання відстрочки чоловікам, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

— Тобто у даній статті чітко йде формулювання — чоловіки на утриманні яких перебуває троє і більше дітей. Відповідно у документах, які подаються на розгляд комісії повинні бути документи, що підтверджують сам факт утримання дітей, — зазначив Роман Істомін.

Він також пояснив, що право на відстрочку від мобілізації також надається тим чоловікам, які мають дитину віком до 18 років, у яких дружина проходить військову службу.

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Нагадаємо, раніше в Полтавському ОТЦК та СП розповідали, чому військові з ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних сил України.

Згідно із новим законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-ІХ) військовозобов’язані повинні постійно мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх разом з документом, що посвідчує особу. А у співробітників ТЦК є право вимагати від чоловіків віком від 18 до 60 років показати свої військово-облікові документи.

У Кременчуцькому районному ТЦК та СП запрацював Call-центр, в якому можна отримати консультації з питань, що стосуються оформлення документів, військового обліку та проходження військової служби.

Кременчуцький РТЦК зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.