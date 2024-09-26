Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Війна

Не всі чоловіки, які мають трьох неповнолітніх дітей, можуть отримати відстрочку від мобілізації

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 108

 

А деякі можуть отримати відстрочку від призову, маючи на утриманні лише одну дитину

Учора на брифінгу начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін розповів про підстави та механізм отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та заявив, що багато чоловіків не знають про своє право на отримання відстрочки. А ті, хто знає, часто неправильно його трактують, або ж не своєчасно оформлюють.

Він пояснив, що право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації визначає стаття 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». А механізм її оформлення регламентований постановою Кабінету міністрів від 16 травня 2024 року № 560 «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період».

Речник Полтавського ОТЦК розповів про відстрочки від мобілізації та порадив адвокатам поважати кошти своїх клієнтів

Речник Полтавського ОТЦК також детально пояснив особливості деяких підстав, які дають право на відстрочку, що пов’язані з наявністю у військовозобов’язаного дітей. Зокрема, щодо надання відстрочки чоловікам, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

— Тобто у даній статті чітко йде формулювання — чоловіки на утриманні яких перебуває троє і більше дітей. Відповідно у документах, які подаються на розгляд комісії повинні бути документи, що підтверджують сам факт утримання дітей, — зазначив Роман Істомін.

Він також пояснив, що право на відстрочку від мобілізації також надається тим чоловікам, які мають дитину віком до 18 років, у яких дружина проходить військову службу.

Жінки йдуть захищати Україну — в Міноборони розповіли, які посади вони найчастіше обіймають в ЗСУ

Нагадаємо, раніше в Полтавському ОТЦК та СП розповідали, чому військові з ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних сил України. 

Згідно із новим законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-ІХ) військовозобов’язані повинні постійно мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх разом з документом, що посвідчує особу. А у співробітників ТЦК є право вимагати від чоловіків віком від 18 до 60 років показати свої військово-облікові документи.

У Кременчуцькому районному ТЦК та СП запрацював Call-центр, в якому можна отримати консультації з питань, що стосуються оформлення документів, військового обліку та проходження військової служби.

Кременчуцький РТЦК зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.

ПО ТЕМІ:

Наявність права на відстрочку не означає наявності відстрочки – Полтавський обласний ТЦК 

Речник Полтавського ОТЦК розповів про порядок надання відстрочок від мобілізації та нагадав, хто має на це право

У Полтавському ОТЦК розповіли, як проходить мобілізація в області

«Для перемоги кожен громадянин повинен долучитися до боротьби» – речник Полтавського обласного ТЦК

Командир «Айдару» пояснив, яка користь від примусово мобілізованих, та що відбувається на війні з ухилянтами

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: ТЦК та СП ТЦК мобілізація призов відстрочка Брифінг
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх