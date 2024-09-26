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Понад 1,5 млн українців вже відкрили у банках картки для нарахування кешбеку

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 84

 

Кешбек уже нараховується на 203 тисячі товарів від 1137 українських виробників, а на реалізацію програми виділено понад 3 млрд грн з держбюджету 2024 року

Кількість українців, що долучається до програми «Національний кешбек» невпинно зростає. За повідомленням пресслужба Мінекономіки обсяг нарахованих за цією програмою коштів минулого тижня становив 23,6 млн грн для 663 тисячі зареєстрованих користувачів. Тижнем раніше було зафіксовано 177 тисячі учасників програми, яким загалом нарахували 2,9 млн грн.

— Частина банків-партнерів уже налаштували передачу даних про транзакції. Це дало змогу обрахувати та відобразити в «Дії» кешбек за покупки за період з 2 по 22 вересня. Це хороший привід зробити нові покупки українських товарів і побачити, як швидко відобразиться кешбек. Для низки банків тестування систем ще тривають, — заявила перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

У міністерстві повідомили, що станом на 23 вересня до «Національного кешбеку» вже долучилися близько 1,5 млн українців, які відкрили у банках 1,65 млн карток. Зареєстрували картку в «Дії» для виплат кешбеку 812 тисячі громадян.

Загалом кешбек уже нараховується на 203 тисячі товарів від 1137 українських виробників. Наразі програма все ще тестується в бета-версії.

Лише за минулий тиждень цінники з логотипом програми з’явилися є у мережах: АТБ, Епіцентр, Аврора, Таврія В, Копілка, WOG, Comfy.

Додатково на сайті програми став доступний пошук товарів та магазинів, які беруть участь у програмі «Національний кешбек».

— Тепер ви можете перевірити, чи є в програмі магазини, де ви робите покупки, і чи є в програмі товари, які ви плануєте придбати. Нагадую, що кешбек нараховується, якщо ви розрахувалися карткою в магазині, що долучився до програми, та придбали товар, який виробник подав до програми. Закликаю всі підключені мережі інформувати своїх гостей про те, що в магазині діє «Національний кешбек», а також позначати товари з кешбеком на полицях. Це допоможе просуванню українських товарів серед громадян, — додала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, 20 серпня Кабінет міністрів України затвердив порядок надання «Національного кешбеку», згідно з яким українці можуть отримати компенсацію 10% вартості куплених ними товарів українських виробників. Програма «Національний кешбек» стартувала 2 вересня. До кінця 2024 року на реалізацію експериментальної програми планують витратити 3 млрд грн, а у 2025 році ще 6 млрд грн.

Як взяти участь у програмі?

Щоб отримувати кешбек від держави необхідно:

  • Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми долучилися такі банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акорд банк та Банк Кредит Дніпро.
  • Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки. І надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми. 
  • Відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек.
  • У Дії в розділі Сервіси обрати картку «Національний кешбек» для виплат.

Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені у програму. Виключення — підакцизна продукція (пальне, тютюн та міцний алкоголь). Також кешбек поширюється на ліки українського виробництва, вино без додавання спирту і медові напої. 

Максимальна сума виплат — 3 тис. грн в місяць. Накопичені за місяць кошти надходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця.

Отримані за участь у програмі «Національний кешбек» кошти можна буде витратити на послуги — комуналку, транспорт, лікування, мобільний зв’язок,  спорт, кіно й інші. Також їх можна буде задонатити на ЗСУ або купити військові облігації.

Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міністерство економіки кешбек банки товари кошти Зроблено в Україні
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