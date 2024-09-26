Понад 1,5 млн українців вже відкрили у банках картки для нарахування кешбеку

Кешбек уже нараховується на 203 тисячі товарів від 1137 українських виробників, а на реалізацію програми виділено понад 3 млрд грн з держбюджету 2024 року
Кількість українців, що долучається до програми «Національний кешбек» невпинно зростає. За повідомленням пресслужба Мінекономіки обсяг нарахованих за цією програмою коштів минулого тижня становив 23,6 млн грн для 663 тисячі зареєстрованих користувачів. Тижнем раніше було зафіксовано 177 тисячі учасників програми, яким загалом нарахували 2,9 млн грн.
У міністерстві повідомили, що станом на 23 вересня до «Національного кешбеку» вже долучилися близько 1,5 млн українців, які відкрили у банках 1,65 млн карток. Зареєстрували картку в «Дії» для виплат кешбеку 812 тисячі громадян.
Загалом кешбек уже нараховується на 203 тисячі товарів від 1137 українських виробників. Наразі програма все ще тестується в бета-версії.
Лише за минулий тиждень цінники з логотипом програми з’явилися є у мережах: АТБ, Епіцентр, Аврора, Таврія В, Копілка, WOG, Comfy.
Додатково на сайті програми став доступний пошук товарів та магазинів, які беруть участь у програмі «Національний кешбек».
Нагадаємо, 20 серпня Кабінет міністрів України затвердив порядок надання «Національного кешбеку», згідно з яким українці можуть отримати компенсацію 10% вартості куплених ними товарів українських виробників. Програма «Національний кешбек» стартувала 2 вересня. До кінця 2024 року на реалізацію експериментальної програми планують витратити 3 млрд грн, а у 2025 році ще 6 млрд грн.
Щоб отримувати кешбек від держави необхідно:
Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені у програму. Виключення — підакцизна продукція (пальне, тютюн та міцний алкоголь). Також кешбек поширюється на ліки українського виробництва, вино без додавання спирту і медові напої.
Максимальна сума виплат — 3 тис. грн в місяць. Накопичені за місяць кошти надходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця.
Отримані за участь у програмі «Національний кешбек» кошти можна буде витратити на послуги — комуналку, транспорт, лікування, мобільний зв’язок, спорт, кіно й інші. Також їх можна буде задонатити на ЗСУ або купити військові облігації.
Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.