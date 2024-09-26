На Полтавщині в'язень «збирав гроші» на тепловізійні приціли та РЕБи для військових

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 248

Слідчі поліції оголосили підозру у шахрайстві 36-річному мешканцю Миргородського району, який ошукував користувачів соціальних мереж, збираючи гроші нібито для допомоги українським військовим. Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За даними слідства, навесні 2024 року чоловік через Інтернет-платформу організовував збір коштів для придбання тепловізійних прицілів та засобів радіоелектронної боротьби. Отримані гроші він переводив на інший рахунок і використовував для особистих потреб.

Правоохоронці з'ясували, що чоловік здійснював шахрайські дії, перебуваючи в колонії, де відбував покарання за інший злочин. Щонайменше троє осіб постраждали, перерахувавши понад 60 тисяч гривень.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілим) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Поліція також встановлює його можливу причетність до інших злочинів.

Санкція ч. 3 ст. 190 передбачає штраф від 68 до 136 тисяч гривень або до 5 років позбавлення волі. За ч. 1 ст. 209 можлива відповідальність у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що керівника благодійної організації в Полтаві підозрюють у продажу 50 автомобілів, отриманих як гуманітарна допомога для ЗСУ, на суму майже 7 мільйонів гривень.