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На Кременчуччині чоловік палив траву на подвір’ї, але вогонь перекинувся на сусідську будівлю

Сьогодні, 12:19 Переглядів: 225 Коментарів: 1

 

Рятувальники встигли погасити пожежу та врятувати житловий будинок — вогонь знищив лише покрівлю та перекриття господарчої споруди

Учора, 25 вересня, о 15.35 в селі Пироги Глобинської громади горіла господарча споруда. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій.

Рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що вогнем охоплений дах та перекриття господарчої споруди. Через сильне задимлення працювала ланка газодимозахисників.

Пожежу вдалося ліквідувати о 17.15. Вогонь знищив шиферну покрівлю та перекриття господарчої споруди на площі 54 кв. м. Також вигоріла трава на площі 20 кв. м.

Розташований поруч житловий будинок та саму господарчу споруду вдалося врятувати від знищення вогнем. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі немає.

До ліквідації пожежі залучалися надзвичайники 6-ї ДПРП.

Після встановлення обставин виникнення пожежі з’ясувалося, що місцевий мешканець вирішив спалити сухостій на у дворі та лишив цей процес без нагляду, в результаті чого вогонь перекинувся на території сусіднього двору, де загорівся дах господарчої споруди.

Як повідомляють у Кременчуцькому райуправлінні ДСНС, громадянина, дії якого призвели до виникнення пожежі, притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

— Шановні громадяни! Будьте відповідальними та не спалюйте суху рослинність, сміття на території свого домогосподарства. Дані дії призводять до виникнення пожежі з подальшим поширенням на інші приватні території, чим створюється загроза знищення матеріальних цінностей інших людей, — закликають надзвичайники.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Кременчуцьке районне управління ДСНС
Теги: ДСНС Кременчуцький район пожежа суха трава підпалив
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Коментарі: 1

4 645
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:27

Кажуть не паліть! Пялять, своє майно палять та чуже


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