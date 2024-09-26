Керівника благодійної організації в Полтаві підозрюють у продажу 50 автомобілів, отриманих як гуманітарна допомога для ЗСУ, на суму майже 7 мільйонів гривень
У Полтаві керівника благодійної організації підозрюють у продажі гумдопомоги, призначеної для Збройних Сил України. За даними Полтавської обласної прокуратури, чоловік підозрюється в організації продажу 50 автівок отриманих як гуманітарна допомога, на загальну суму майже 7 мільйонів гривень.
За попередніми даними слідства, керівник благодійної організації, замість безоплатної передачі автомобілів військовим, продавав їх приватним особам. Протягом червня 2023 — вересня 2024 року було реалізовано 50 автомобілів.
Правоохоронці провели обшуки в офісі благодійної організації та вдома у підозрюваного. Під час обшуків вилучили митні декларації, свідоцтва про реєстрацію автомобілів, номерні знаки, гроші та інші докази.
Кримінальне провадження ведеться за частиною 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України (продаж гуманітарної допомоги). Встановлюється причетність інших осіб до злочину, а також вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.
Як повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, очільник фонду завіз як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ понад 230 авто. Надалі їх продавали, а до профільного міністерства надсилали підроблені звіти про передачу автівок військовослужбовцям.
Поліціянти затримали керівника фонду під час реалізації ним чергового авто. Затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі.
За інформацією Суспільного, йдеться про благодійну організацію «Благодійний фонд "Незламна Полтавщина"».
Згідно з даними української аналітичної онлайн-системи «YouControl», зареєстрована організація 29 березня 2023 року. Її керівником є Ігор Панченко.
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