Полтавський благодійник продавав гуманітарні автівки, призначені для ЗСУ — прокуратура (доповнено)

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Керівника благодійної організації в Полтаві підозрюють у продажу 50 автомобілів, отриманих як гуманітарна допомога для ЗСУ, на суму майже 7 мільйонів гривень

У Полтаві керівника благодійної організації підозрюють у продажі гумдопомоги, призначеної для Збройних Сил України. За даними Полтавської обласної прокуратури, чоловік підозрюється в організації продажу 50 автівок отриманих як гуманітарна допомога, на загальну суму майже 7 мільйонів гривень.

За попередніми даними слідства, керівник благодійної організації, замість безоплатної передачі автомобілів військовим, продавав їх приватним особам. Протягом червня 2023 — вересня 2024 року було реалізовано 50 автомобілів.

Правоохоронці провели обшуки в офісі благодійної організації та вдома у підозрюваного. Під час обшуків вилучили митні декларації, свідоцтва про реєстрацію автомобілів, номерні знаки, гроші та інші докази.

Кримінальне провадження ведеться за частиною 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України (продаж гуманітарної допомоги). Встановлюється причетність інших осіб до злочину, а також вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.