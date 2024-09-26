На Кременчуцькому водосховищі продовжує руйнуватися берегова лінія

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На Кременчуцькому водосховищі продовжується руйнування берегової лінії. Днями представники Держекоінспекції Центрального округу здійснили перевірку та зафіксували ці руйнування.

Виїзне обстеження провели у межах Піщанської та Градизької громад. Під час огляду фахівці Держекоінспекції зафіксували розмив абразивних берегів та втрати земельних угідь внаслідок переформування берегів водосховища.

До огляду залучили також і спеціаліста з геодезії та землеустрою Державної екологічної інспекції у Львівській області — він провів геодезичні вишукування на земельних ділянках, що зазнали підтоплення.

Представники Держекоінспекції розрахували й вартість збитків, завданих навколишньому природному середовищу. Розмір шкоди становить 695,079 тис. грн. Усі матеріали огляду передали до Головного управління Національної поліції у Полтавській області, аби правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, у липні стан берегової лінії Кременчуцького водосховища оглянув міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. Наприкінці серпня депутати Полтавської облради погодили витрати на коригування робіт з берегоукріплення Кременчуцького водосховища у 15 мільйонів гривень.