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Кременчук

На Кременчуцькому водосховищі продовжує руйнуватися берегова лінія

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 210

 

Представники Держекоінспекції зафіксували руйнування та оцінили завдані навколишньому середовищу збитки

На Кременчуцькому водосховищі продовжується руйнування берегової лінії. Днями представники Держекоінспекції Центрального округу здійснили перевірку та зафіксували ці руйнування.

Виїзне обстеження провели у межах Піщанської та Градизької громад. Під час огляду фахівці Держекоінспекції зафіксували розмив абразивних берегів та втрати земельних угідь внаслідок переформування берегів водосховища.

 

До огляду залучили також і спеціаліста з геодезії та землеустрою Державної екологічної інспекції у Львівській області — він провів геодезичні вишукування на земельних ділянках, що зазнали підтоплення.

 

Представники Держекоінспекції розрахували й вартість збитків, завданих навколишньому природному середовищу. Розмір шкоди становить 695,079 тис. грн. Усі матеріали огляду передали до Головного управління Національної поліції у Полтавській області, аби правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, у липні стан берегової лінії Кременчуцького водосховища оглянув міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. Наприкінці серпня депутати Полтавської облради погодили витрати на коригування робіт з берегоукріплення Кременчуцького водосховища у 15 мільйонів гривень.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Держекоінспекція
Теги: Кременчуцьке водосховище руйнування берегова лінія Держекоінспекція
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