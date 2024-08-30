На укріплення берега Кременчуцького водосховища витратять ще 15 млн гривень

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 0

Полтавська обласна рада погодила витрати на коригування робіт з берегоукріплення Кременчуцького водосховища у розмірі 15 мільйонів гривень. Берег укріплюватимуть в районі села Мозоліївка Глобинського району. Відповідне рішення ухвалили на сесії облради 30 серпня.

Ці видатки внесені у перелік природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в 2024 році. «За» проголосувало 56 депутатів, утрималось 7.

Раніше у пресслужбі Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області повідомляли, що у 2023 році на укріплення берега Кременчуцького водосховища поблизу села Мозоліївка витратили понад 30 мільйонів гривень. Оскільки у 2022 році роботи з укріплення берега не проводилися, то у 2023 році довелося робити коригування проєкту. Пов’язано це з тим, що протягом року рівень води у Кременчуцькому водосховищі змістився на 8-10 м.

Регіональний офіс щонайменше двічі оголошував коригування робіт на загальну суму понад 100 млн гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Нагадаємо, на території Градизької громади уже двічі проводилося комісійне обстеження берегової лінії, пов’язане з підвищенням рівня води. Торік на Полтавщині розпочали значні роботи з укріплення берега Кременчуцького водосховища, які включали будівництво захисної дамби. Вона розрахована на підтримання конкретного рівня води, встановленого в проєктних документаціях, однак подальше підняття рівня води загрожує руйнуванням берегової лінії та підтопленням прибережних територій.



