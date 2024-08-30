На Полтавщині поліція розшукує підозрюваного у злочині Костянтина Кошляка

Прикмети Костянтина Кошляка: на вигляд 25-30 років, зріст 170-175 см, худорлявої статури, волосся темно-руде, коротке, очі блакитні, ніс прямий
Працівники відділу № 1 Полтавського райуправління поліції розшукують 26-річного Костянтина Кошляка. Правоохоронці підозрюють чоловіка у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління національної поліції Полтавщини.
Прикмети Костянтина Кошляка: на вигляд 25-30 років, зріст 170-175 см, худорлявої статури, волосся темно-руде, коротке, очі блакитні, ніс прямий.
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