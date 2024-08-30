Кременчуцький обласний онкодиспансер передали у власність міста — рішення облради

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Кременчуцький онкологічний диспансер передали у комунальну власність міста. Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії Полтавської обласної ради 30 серпня.

«За» проголосувало 67 депутатів. До цього медзаклад перебував на балансі обласної ради. У проєкті рішення зазначено, що на баланс Кременчука повністю переходить уся територія, де розташований заклад, приміщення та усе майно.

На думку облради, такі зміни мають сприяти ефективному використанню майна та створенню спроможної мережі закладів охорони здоров’я. Також передбачається, що перехід онкодиспансеру на баланс Кременчуцької громади забезпечить ефективність управління закладами охорони здоров’я та підвищить якість надання послуг з медичного обслуговування.

Що передувало

У серпні 2023 року ексочільник Полтавської облвійськадміністрації Дмитро Лунін, перебуваючи із робочим візитом у Кременчуці заявив, що «Міністерство охорони здоров’я не бачить у нас двох лікарень (обласних онкодиспансерів — ред.) на території області». На думку керівника області — або онкодиспансер треба переводити на рівень міської лікарні — або об'єднувати з Полтавою, і це питання буде найближчим часом також вирішуватися.

Пізніше, у грудні минулого року, керівник департаменту охорони здоров’я Максим Середа запевнив, що закривати онкодиспансер у Кременчуці ніхто не буде. Його приєднають до обласної лікарні в Полтаві або ж до однієї із лікарень Кременчука.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький додав, що місто зможе взяти заклад у комунальну власність лише у тому випадку, якщо там завершать ремонт. На той момент ремонт у приміщенні онкодиспансеру був завершений на 65%.

Уже на початку квітня 2024 року на нараді у Полтавській ОВА вирішували долю Кременчуцького онкодиспансеру. Очільник обласного департаменту здоров’я Віктор Лисак зазначив, що більш доцільним буде залишити диспансер у Кременчуці. Тоді ж під час наради міський голова Віталій Малецький заявив, що онкодиспансер територіально буде знаходитись у Першій міській лікарні, проте юридично буде частиною лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін тоді зазначив, що область іде на зустріч кременчужанам, і «якщо будуть потрібні додаткові ліжка в онкодиспансері, вони там з’являться».