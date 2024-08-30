На Полтавщині поліція розшукує безвісти зниклу 19-річну дівчину

Працівники відділу № 3 (м. Карлівка) Полтавського районного управління поліції розшукують безвісти зниклу 19-річну Нахімову Владиславу Андріївну, мешканку села Мала Перещепина Полтавського району.
Дівчина 25 серпня залишила домівку та не повернулась. Її місцеперебування невідоме.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
Прикмети зниклої: зріст орієнтовно 160-170 см, середньої статури, має світле довге волосся, очі блакитні.
На момент зникнення була одягнена у светр синього кольору, темні штани та кросівки. При собі мала жовтий рюкзак.
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