На Полтавщині поліція розшукує безвісти зниклу 19-річну дівчину

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 239

Владислава Нахімова пішла з дому та зникла ще 5 днів тому

Працівники відділу № 3 (м. Карлівка) Полтавського районного управління поліції розшукують безвісти зниклу 19-річну Нахімову Владиславу Андріївну, мешканку села Мала Перещепина Полтавського району.

Дівчина 25 серпня залишила домівку та не повернулась. Її місцеперебування невідоме.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Прикмети зниклої: зріст орієнтовно 160-170 см, середньої статури, має світле довге волосся, очі блакитні.

На момент зникнення була одягнена у светр синього кольору, темні штани та кросівки. При собі мала жовтий рюкзак.

— Якщо вам відома інформація, яка допоможе пришвидшити розшук Владислави Нахімової, просимо повідомити до відділу № 3 (м. Карлівка) Полтавського районного управління поліції за телефонами: (05344) 31-202, 099-750-41-80, 099-772-39-17, або за номером 102, — закликають правоохоронці.