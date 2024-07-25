Укріплення берегів та будівництво сміттєпереробного заводу: деталі візиту міністра екології на Кременчуччину

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Делегація відвідала Кременчуцьке водосховище: на берегоукріплення виділять кошти з обласного екофонду, а також за державною програмою

Сьогодні, 25 липня, Полтавську область і зокрема Кременчуцький район відвідав міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо із власних джерел.

Деталі візиту озвучив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.

За словами Проніна, разом із мінстерстром та очільниками Держводагентства Михайлом Янчуком, Держлісагентства Віктором Смалем і Держекоінспекції Ігорем Зубовичем обговорили стан малих річок, берегоукріплення та будівництво сміттєпереробних потужностей.

Приділяємо особливу увагу екологічним питанням, адже це — про здоров’я та добробут людей, — заявляє Пронін.

Відвідала делегація і Кременчуцьке водосховище в районі Мозоліївки, де, як зазначив Пронін, необхідно проводити берегоукріплювальні заходи.

Голова ПОВА додав, що уже цього року туди будуть виділені кошти у співфінансуванні з обласного екофонду й за державною програмою.

Обговорювали варіанти залучення ресурсів, щоб усі роботи на об'єкті завершити в поточному році. Водночас до питання варто підходити конструктивно й комплексно, думати на перспективу. Міністерство допоможе залучити до цього процесу стейкхолдерів.

Окрім цього, на зустрічі також вирішувалися питання меліорації в контексті використання водойм і поліпшення водності малих річок.

Ще одним ключовим питанням стало будівництво сміттєпереробних заводів на Полтавщині.

Продовжуємо співпрацю за підписаним торік меморандумом. Громади визначаються з ділянками, ми працюємо над розробкою Регіонального плану управління відходами, щоб залучити міжнародних донорів для фінансування розробки документації на майбутні об'єкти, — стверджує Пронін.

Очільник області також зазначив, що у взаємодії з міжнародними партнерами Міністерство надає всебічну підтримку.