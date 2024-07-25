Укріплення берегів та будівництво сміттєпереробного заводу: деталі візиту міністра екології на Кременчуччину

Делегація відвідала Кременчуцьке водосховище: на берегоукріплення виділять кошти з обласного екофонду, а також за державною програмою
Сьогодні, 25 липня, Полтавську область і зокрема Кременчуцький район відвідав міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо із власних джерел.
Деталі візиту озвучив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.
За словами Проніна, разом із мінстерстром та очільниками Держводагентства Михайлом Янчуком, Держлісагентства Віктором Смалем і Держекоінспекції Ігорем Зубовичем обговорили стан малих річок, берегоукріплення та будівництво сміттєпереробних потужностей.
Відвідала делегація і Кременчуцьке водосховище в районі Мозоліївки, де, як зазначив Пронін, необхідно проводити берегоукріплювальні заходи.
Голова ПОВА додав, що уже цього року туди будуть виділені кошти у співфінансуванні з обласного екофонду й за державною програмою.
Окрім цього, на зустрічі також вирішувалися питання меліорації в контексті використання водойм і поліпшення водності малих річок.
Ще одним ключовим питанням стало будівництво сміттєпереробних заводів на Полтавщині.
Очільник області також зазначив, що у взаємодії з міжнародними партнерами Міністерство надає всебічну підтримку.
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