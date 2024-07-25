Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Укріплення берегів та будівництво сміттєпереробного заводу: деталі візиту міністра екології на Кременчуччину

Сьогодні, 21:05 Переглядів: 52

 

Делегація відвідала Кременчуцьке водосховище: на берегоукріплення виділять кошти з обласного екофонду, а також за державною програмою

Сьогодні, 25 липня, Полтавську область і зокрема Кременчуцький район відвідав міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо із власних джерел.

Деталі візиту озвучив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.

За словами Проніна, разом із мінстерстром та очільниками Держводагентства Михайлом Янчуком, Держлісагентства Віктором Смалем і Держекоінспекції Ігорем Зубовичем обговорили стан малих річок, берегоукріплення та будівництво сміттєпереробних потужностей.

Приділяємо особливу увагу екологічним питанням, адже це — про здоров’я та добробут людей, — заявляє Пронін.

 

Відвідала делегація і Кременчуцьке водосховище в районі Мозоліївки, де, як зазначив Пронін, необхідно проводити берегоукріплювальні заходи.

Біля Градизька розмиває дамбу — КРВА просить знизити рівень води у водосховищі та кошти на берегоукріплення

Голова ПОВА додав, що уже цього року туди будуть виділені кошти у співфінансуванні з обласного екофонду й за державною програмою.

 

Обговорювали варіанти залучення ресурсів, щоб усі роботи на об'єкті завершити в поточному році. Водночас до питання варто підходити конструктивно й комплексно, думати на перспективу. Міністерство допоможе залучити до цього процесу стейкхолдерів.

Окрім цього, на зустрічі також вирішувалися питання меліорації в контексті використання водойм і поліпшення водності малих річок.

Ще одним ключовим питанням стало будівництво сміттєпереробних заводів на Полтавщині.

На Полтавщині побудують чотири сміттєпереробних заводи: один із них — на Кременчуччині
Продовжуємо співпрацю за підписаним торік меморандумом. Громади визначаються з ділянками, ми працюємо над розробкою Регіонального плану управління відходами, щоб залучити міжнародних донорів для фінансування розробки документації на майбутні об'єкти, — стверджує Пронін.

Очільник області також зазначив, що у взаємодії з міжнародними партнерами Міністерство надає всебічну підтримку.

ПО ТЕМІ:

На Глобинщині підтвердили наміри будувати сміттєпереробний завод разом зі словацьким інвестором

Сміттєпереробний завод на Полтавщині допоможе будувати міжнародна компанія

На Кременчуччині продовжується укріплення берегів водосховища


0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: міністр екології берегоукріплення сміттєпереробний завод
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх