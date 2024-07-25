У п'ятницю у Горішніх Плавнях прощатимуться із військовим медиком Андрієм Волковим

У п’ятницю, 26 липня, у Горішніх Плавнях в останню путь проведуть військового медика Андрія Волкового. Про це пишуть знайомі чоловіка у соціальних мережах.
Речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін уточнив, що втрата Андрія Волокового не є бойовою, пише ЗМІСТ.
Автобуси виїжджатимуть о 10.30 від магазину «Оптовичок». Відспівування відбудеться на алеї слави об 11.00.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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