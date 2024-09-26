Про Кременчук, Жадана, Макрона, війну та літературу: у бібліотеці відбулася зустріч із письменницею Іреною Карпою

У рамках благодійного туру кількома містами України письменниця, музикантка та культурна діячка Ірена Карпа виступила перед містянами у стінах Кременчуцької публічної бібліотеки. Під час заходу авторка розповіла про свою діяльність в умовах повномасштабного вторгнення, почитала уривки зі власних творів, а також поділилася подробицями написання нового роману
У середу, 25 вересня, у стінах Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулася зустріч із відомою українською письменницею, музиканткою та культурною діячкою Іреною Карпою. Авторка відвідала місто вперше у рамках невеликого туру кількома містами України. Ініціаторкою таких літературних заходів стала подруга Ірени, кременчужанка Світлана Терещенко, яка понад 30 років мешкає в Італії та є представницею Асоціації української культури в Італії «Борисфен».
Послухати авторку зібралося багато людей — у бібліотеці був повен зал. Відвідувачі також придбали і книги, які після зустрічі підписали у письменниці.
Зустріч із Карпою мала і благодійну мету: зібрані кошти організатори передали на потреби окремого взводу снайперів 17 окремої танкової бригади, де служив кременчуцький ветеран Тарас В’юн.
Ще частину грошей передали волонтерці Аліні Якубі, яка у Піщаному створила притулок для тварин «Пухнасті янголи».
До Кременчука Ірена Карпа приїхала вперше. Говорить, народилася зовсім поруч — на Черкащині, а у Кременчуці жодного разу не була. Тож таким чином розширює свій творчий ареал.
Письменниця розповідає: з містом за короткий час не встигла добре познайомитися, проте чимало позитивних моментів для себе все ж відмітила.
Проте за такий короткий час у місті Карпа встигла сходити до одного із місцевих салонів на педикюр. Ділиться:
Знає письменниця і місцевих культурних діячок.
На літературний вечір авторка привезла і свої книги. Проте говорить: нині література не є її єдиним проєктом, вона завжди займалася і займається чимось іще.
Крім творчості, Карпа займається ще й активною громадською діяльністю: розповідає світові правду про війну в Україні.
— Розповідаю про те, що відбувається в Україні закордонним медіа. Бо є речі, які нам з вами очевидні, а іноземцям це потрібно пояснювати. Третій рік займаюся волонтерською діяльністю — різні збори, допомога. Підтримую військо, як можу.
При цьому виступати перед іноземцями і доводити їм щось — найважче.
Відновлює ж сили Карпа у спілкуванні з людьми — організовує зустрічі, тренінги, ретрити, майстер-класи як в Україні, так і для переселенців за кордоном. І завжди, за можливості, намагається комунікувати зі своїми підписниками у соцмережах.
Остання надрукована книга Ірени Карпи вийшла на початку 2024 року — це збірка оповідань «Я (не) знаю, як про це писати» у співавторстві із учасницями її курсу терапевтичного письма. Тож ми поцікавилися у письменниці, чи пише вона щось зараз.
Ірена говорить: намагалася описати душі людей, їхні стосунки, як вони змінюються під час війни. А для того, щоб вийшло якомога правдивіше — спілкується із військовими та партнерками й партнерами військових. Тому у книзі буде багато справжніх історій, які об'єднуються в одну велику історію кохання.
Якісь конкретні дати, коли книга побачить світ, авторка не називає.
Проте, за словами авторки, невдовзі у них з гуртом вийде кліп на пісню «Терен», який стане своєрідним тизером до майбутньої книги.
Нещодавно в Ірени Карпи було кілька спільних проєктів із її колегою — письменником та музикантом Сергієм Жаданом, який нещодавно приєднався до лав 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія». Запитуємо про уже зроблене та чи є якісь плани для співпраці у майбутньому.
Музиканти створювали цей альбом минулого літа у Харкові, під звуки сирен та вибухи. Проте Карпі здається, що цей проєкт лишився трохи недооціненим, оскільки для його створення був обмежений бюджет. Тому, можливо, не вистачило на гарну промокампанію.
Розповіла авторка і про своє знайомство з Макроном, яке відбулося ще задовго до початку повномасштабного вторгнення.
Відбулося це під час одного із культурних фестивалів у Франції, і одним із завдань українських учасників було привернути увагу громадськості до українського режисера Олега Сенцова, який на той час ще був у російській в’язниці.
А вже наступного дня, за словами Карпи, у Києві у посольстві Франції зустрілися із сестрою Олега Сенцова.
Зустріч з Іреною Карпою минула ніби на одному подиху. Авторка багато, цікаво та натхненно говорила — про свої книги й шлюби, про дітей та їхнє життя у Франції. А ще — як не втратити здоровий глузд у теперішніх реаліях.
Авторка наголошує: потрібно робити щось для себе, що приносить радість, аби не загубитися у тунелі буднів і жити лише заради вихідних.
Майже дві години зустрічі проминули непомітно. Гості заходу після офіційної частини ще довго не відпускали авторку — підписували книги, фотографувалися, спілкувалися.
Наприкінці заходу Ірена Карпа подякувала усім за такий теплий і гостинний захід то пообіцяли обов’язково завітати до Кременчука ще із новою книгою.
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