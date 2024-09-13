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Збір: кавалер ордену «За мужність» Тарас В'юн потрапив у лікарню — терміново потрібні гроші

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 313

Важкопоранений військовий, колишній командир взводу снайперів кілька місяців не може оформити статус ветерана й отримати виплати

Тарас В’юн, кавалер ордену «За мужність», зіткнувся з бюрократичною тяганиною. Після важкого поранення він довгий час не може оформити законні виплати.

Зараз Тарас потрапив у лікарню й потребує нашої підтримки й фінансової допомоги. Будь-яка ваша фінансова підтримка стане у пригоді й допоможе Тарасу. Карта Тараса В’юна 5375411431798060.

Військовий шлях кременчужанина Тараса В’юна почався у 2014 році. Він брав участь в АТО — пішов добровольцем, після чого обрав для себе професію військового. Підписавши контракт, з 2018 року служив на посаді командира роти снайперів. З початку повномасштабного вторгнення брав участь в бойових діях на найгарячіших напрямках.

В одному з боїв попав під мінометний обстріл й був важко поранений. Лікарі витягнули хлопця майже з того світу. 

«Лікарі відмовилися приймати, бо не бачили шансу на спасіння», — кавалер ордену «За мужність» Тарас В’юн про поранення та повернення до життя

Не залишайтеся осторонь. Невелика фінансова підтримка — це мала подяка військовому за його мужність та підтримка втраченого здоров’я.


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Автор: Мирослава Українська
Теги: ЗСУ поранення військовий снеайпер кавалер ордену "За мужчність"
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