За пів року на Полтавщині 4 вагітним діагностували ВІЛ

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За цей же час в області народилося 13 дітей, експонованих до ВІЛ

19 вересня в Департаменті охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації відбулося засідання обласної ради з координації дій щодо поширення туберкульозу, ВІЛ та наркозалежності. Захід проходив у змішаному форматі.

Завідувачка консультативно-діагностичного відділення з питань ВІЛ-інфекції Анна Міщенко повідомила, що з 1987 до 2024 року на Полтавщині було зареєстровано 2936 випадків СНІДу, з яких 30 стосуються дітей.

За перше півріччя 2024 року кількість обстежених на ВІЛ зросла до 58 968 осіб, що більше ніж удвічі перевищує показник за аналогічний період 2023 року. У 218 випадках результати тестування були позитивними.

Протягом цього часу проведено 6787 тестувань на первинному рівні медичної допомоги, з яких 0,2% були позитивними, та 31 913 тестувань на вторинному рівні, де 0,5% результатів виявили ВІЛ. Серед обстежених донорів та вагітних позитивні результати склали 0,3%.

Також серед вагітних вперше діагностували ВІЛ у 4 випадках, і всі вони були взяті під медичний нагляд. Проблемою залишається тестування статевих партнерів вагітних.

Станом на 1 липня на обліку перебувало 26 вагітних жінок, в т.ч. 2 внутрішньо переміщені особи (кількість вагітних зменшилась в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року на 25 %). Всі вагітні, які своєчасно стали на облік, повністю забезпечені препаратами антиретровірусної терапії (АРТ). В одному випадку вагітна не перебувала на обліку, позитивний експрес-тест отримано при пологах.

За пів року народилося 13 дітей, експонованих до ВІЛ (у 2023 році – 17). Всі новонароджені отримували профілактику вертикальної трансмісії ВІЛ та антиретровірусні препарати.

Нагадаємо, що нещодавно «ТелеграфЪ» поговорив із кременчужанкою, яка живе з ВІЛ — детальніше читайте у матеріалі: «Я просто пішла на невеличку операцію, натомість дізналася, що маю вірус імунодефіциту».