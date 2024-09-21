Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Здоров'я, Полтавщина

За пів року на Полтавщині 4 вагітним діагностували ВІЛ

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 147

 За цей же час в області народилося 13 дітей, експонованих до ВІЛ

19 вересня в Департаменті охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації відбулося засідання обласної ради з координації дій щодо поширення туберкульозу, ВІЛ та наркозалежності. Захід проходив у змішаному форматі.

Завідувачка консультативно-діагностичного відділення з питань ВІЛ-інфекції Анна Міщенко повідомила, що з 1987 до 2024 року на Полтавщині було зареєстровано 2936 випадків СНІДу, з яких 30 стосуються дітей.

За перше півріччя 2024 року кількість обстежених на ВІЛ зросла до 58 968 осіб, що більше ніж удвічі перевищує показник за аналогічний період 2023 року. У 218 випадках результати тестування були позитивними.

Протягом цього часу проведено 6787 тестувань на первинному рівні медичної допомоги, з яких 0,2% були позитивними, та 31 913 тестувань на вторинному рівні, де 0,5% результатів виявили ВІЛ. Серед обстежених донорів та вагітних позитивні результати склали 0,3%.

Також серед вагітних вперше діагностували ВІЛ у 4 випадках, і всі вони були взяті під медичний нагляд. Проблемою залишається тестування статевих партнерів вагітних.

Станом на 1 липня на обліку перебувало 26 вагітних жінок, в т.ч. 2 внутрішньо переміщені особи (кількість вагітних зменшилась в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року на 25 %). Всі вагітні, які своєчасно стали на облік, повністю забезпечені препаратами антиретровірусної терапії (АРТ). В одному випадку вагітна не перебувала на обліку, позитивний експрес-тест отримано при пологах.

За пів року народилося 13 дітей, експонованих до ВІЛ (у 2023 році – 17). Всі новонароджені отримували профілактику вертикальної трансмісії ВІЛ та антиретровірусні препарати.

Нагадаємо, що нещодавно «ТелеграфЪ» поговорив із кременчужанкою, яка живе з ВІЛ — детальніше читайте у матеріалі: «Я просто пішла на невеличку операцію, натомість дізналася, що маю вірус імунодефіциту».

ПО ТЕМІ:

Як та де пройти тест на СНІД, перевіряли журналісти «Кременчуцького Телеграфа»
Вже шоста людина у світі вилікувалася від ВІЛ – йому діагностували хворобу 33 роки тому
У Полтаві можуть закрити стаціонар для лікування хворих з ВІЛ/СНІД

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: ВІЛ СНІД вагітність новонароджені захворюваність
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх