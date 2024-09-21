Вища кваліфікаційна комісія суддів відклала розгляд оцінювання судді Юлії Гальонкіної

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Колегія Вищої кваліфікаційної комісії суддів призупинила розгляд кваліфікаційного оцінювання судді Октябрського райсуду у Полтаві Юлії Гальонкіної. Про це пише видання «Закон і Бізнес».

Комісія запропонувала судді ознайомитися з досьє та надати письмові пояснення щодо нього. Кваліфікаційне оцінювання мало б підтвердити відповідність суддею займаній посаді.

Зазначимо, що Юлія Гальонкіна є дочкою колишнього голови Полтавського апеляційного суду Сергія Гальонкіна. У матеріалах досудового розслідування НАБУ йдеться, що Гальонкін отримав гроші за те, що закрив справу за водіння автомобілем у нетверезому стані.

У січні 2024 року суддя отримав сувору догану з позбавленням доплат протягом трьох місяців. А 12 вересня рішенням Вищої ради правосуддя Сергія Гальонкіна звільнили з посади голови Полтавського апеляційного суду.