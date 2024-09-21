Вища кваліфікаційна комісія суддів відклала розгляд оцінювання судді Юлії Гальонкіної

Колегія Вищої кваліфікаційної комісії суддів призупинила розгляд кваліфікаційного оцінювання судді Октябрського райсуду у Полтаві Юлії Гальонкіної. Про це пише видання «Закон і Бізнес».
Комісія запропонувала судді ознайомитися з досьє та надати письмові пояснення щодо нього. Кваліфікаційне оцінювання мало б підтвердити відповідність суддею займаній посаді.
Зазначимо, що Юлія Гальонкіна є дочкою колишнього голови Полтавського апеляційного суду Сергія Гальонкіна. У матеріалах досудового розслідування НАБУ йдеться, що Гальонкін отримав гроші за те, що закрив справу за водіння автомобілем у нетверезому стані.
У січні 2024 року суддя отримав сувору догану з позбавленням доплат протягом трьох місяців. А 12 вересня рішенням Вищої ради правосуддя Сергія Гальонкіна звільнили з посади голови Полтавського апеляційного суду.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.