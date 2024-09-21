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Здоров'я, Полтавщина

Через важкі умови військової служби та міграцію на Полтавщині зростає захворюваність на туберкульоз

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 246

 Особливо постраждали Лубенський район та Полтава

19 вересня в Департаменті охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації відбулося чергове засідання обласної ради з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу, ВІЛ та наркозалежності. Засідання пройшло у змішаному форматі.

Директор Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру Володимир Печериця повідомив, що після початку повномасштабного вторгнення ситуація із захворюваністю на туберкульоз у регіоні значно погіршилася. Зростання випадків захворюваності спричинене масовою міграцією, великою кількістю внутрішньо переміщених осіб та важкими умовами військової служби.

 

Печериця зазначив, що найвищі показники захворюваності на туберкульоз спостерігаються в Лубенському районі (41 на 100 тисяч населення), а також у Полтаві. Найнижчі показники — в районах, де відсутні фахівці-фтизіатри, що ускладнює виявлення інфекції.

— Основний удар бере на себе обласний центр — ми приймаємо всіх внутрішньо переміщених осіб, військових. Якщо у Полтавському районі захворюваність складає 36,8 на 100 тисяч, то в самій Полтаві він значно вищий, — каже Печериця.

Фтизіатр звернувся до представників громад та медичних закладів з проханням передбачити фінансування на придбання туберкуліну, необхідного для діагностики та лікування.

— Ви повинні закладати кошти на придбання туберкуліну. Без вашої фінансової підтримки первинної ланки ми не зможемо надавати повноцінну допомогу людям з туберкульозом, — наголосив він.

Лідерами в роботі з виявлення туберкульозу головний фтизіатр області назвав місто Гадяч, селище Гребінку, ЦПМСД № 1 і № 3 у Полтаві, а також селища Кобеляки, Хорол.

Нагадаємо, що у 2021 році у Центральній районній лікарні закрили кабінет, де лікують хворих на туберкульоз.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: туберкульоз захворюваність
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