Як пояснив очільник департаменту охорони здоров'я Максим Середа, немає сенсу дублювати функції тубдиспансеру, крім того, обмежене і фінансування
У Центральній районній лікарні закрили кабінет, де лікують хворих на туберкульоз. Про це ТЪ повідомив наш читач Сергій. Він додав, що лікаря, який у ньому приймав пацієнтів, переводять на інше місце роботи – тепер він працюватиме педіатром.
Щоб довідатися, з якої причини закривають цей кабінет, редакція намагалася зв'язатися з керівництвом ЦРЛ – наразі тимчасово виконує обов'язки директорки Альона Коваленко. Але вона на зв'язок так і не вийшла.
Тоді ми звернулися до очільника департаменту охорони здоров'я Кременчука Максима Середи. Він відповів, що немає доцільності дублювати функції потужних відділень – у Кременчуці на вулиці Івана Мазепи, 14 працює тубдиспансер (зараз він називається консультативно-діагностичне відділення №2 та вже два роки приєднаний до Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру). Там є необхідні спеціалісти та сучасна лабораторія; у ньому приймають пацієнтів з Кременчука і Кременчуцького району. Крім того, у селі Соснівці діє відділення для лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз №2, за необхідності туди можуть ушпиталити.
Він додав, що вже 3 роки як змінені протоколи амбулаторного лікування хворих на туберкульоз – і вести не заразних пацієнтів можуть сімейні лікарі, відповідні пакети підписані з Національною службою здоров'я України по всіх трьох центрах ПМСД у Кременчуці. За державною програмою сімейний лікар може отримувати з тубдиспансеру препарати і видавати їх своїм пацієнтам.
За словами Максима Середи, захворюваність на туберкульоз останнім часом не зростає, вона стабілізувалася, а також зменшилася кількість пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування. В Кременчуці щорічно виявляють кілька десятків нових випадків захворювання на туберкульоз.
На наше запитання, чи щодо закриття кабінету вирішено на міському рівні, Максим Середа відповів, що подібні рішення має право приймати безпосередньо керівництво лікарні.
Як пояснив заступник директора Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру Андрій Степаненко, тепер хворих, які лікувалися у Центральній районній лікарні, мають перевести до тубдиспансеру на вулиці Івана Мазепи, проте наразі цього ще не сталося.
Медик зазначив, що кількість хворих на туберкульоз дійсно знизилася, але більше по причині того, що зараз увага прикута до іншого – до того ж COVID-19. Але насправді є люди, у яких просто не діагностували туберкульоз:
На диспансерному обліку у Кременчуці знаходиться 513 пацієнтів, із них хворіють активними формами туберкульозу 124 людини, тих, хто перехворів – 392 (після одужання такі особи ще 3 роки стоять на обліку). За перше півріччя 2021 виявили 30 хворих на туберкульоз (20 із них – бактеріовиділювачі, тобто можуть заразити інших), за аналогічний період 2020 року – 25.
Андрій Степаненко запевнив нас, що ліків для пацієнтів достатньо: