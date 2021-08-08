У Центральній районній лікарні закрили кабінет, де лікують хворих на туберкульоз

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 237

У Центральній районній лікарні закрили кабінет, де лікують хворих на туберкульоз. Про це ТЪ повідомив наш читач Сергій. Він додав, що лікаря, який у ньому приймав пацієнтів, переводять на інше місце роботи – тепер він працюватиме педіатром.





Чому так сталося

Щоб довідатися, з якої причини закривають цей кабінет, редакція намагалася зв'язатися з керівництвом ЦРЛ – наразі тимчасово виконує обов'язки директорки Альона Коваленко. Але вона на зв'язок так і не вийшла.

Тоді ми звернулися до очільника департаменту охорони здоров'я Кременчука Максима Середи. Він відповів, що немає доцільності дублювати функції потужних відділень – у Кременчуці на вулиці Івана Мазепи, 14 працює тубдиспансер (зараз він називається консультативно-діагностичне відділення №2 та вже два роки приєднаний до Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру). Там є необхідні спеціалісти та сучасна лабораторія; у ньому приймають пацієнтів з Кременчука і Кременчуцького району. Крім того, у селі Соснівці діє відділення для лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз №2, за необхідності туди можуть ушпиталити.

- Тому питання по кабінету... Я не зовсім можу зрозуміти, якою була його функція до цього, вона просто дублювала функцію потужного і доступного для всіх поліклінічного відділення, яке є у нас в місті, - каже пан Середа.

Він додав, що вже 3 роки як змінені протоколи амбулаторного лікування хворих на туберкульоз – і вести не заразних пацієнтів можуть сімейні лікарі, відповідні пакети підписані з Національною службою здоров'я України по всіх трьох центрах ПМСД у Кременчуці. За державною програмою сімейний лікар може отримувати з тубдиспансеру препарати і видавати їх своїм пацієнтам.

За словами Максима Середи, захворюваність на туберкульоз останнім часом не зростає, вона стабілізувалася, а також зменшилася кількість пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування. В Кременчуці щорічно виявляють кілька десятків нових випадків захворювання на туберкульоз.

- Питання, що з 8.00 до 15.00 робила лікар-фтизіатр (у кабінеті Центральної районної лікарні – ред.), а зарплата іде. А потім виникає питання, чому інших лікарів не вистачає чи не вистачає їм зарплати. Ті рудименти, які ще були за радянських часів, мають відійти (на жаль, зараз фінансування не таке, як за радянських часів – для всіх і багато). Зараз фінансування здійснюється за функцією – якщо вона виконується, фінансування йде, якщо не виконується або дублюється з більш потужним закладом – його немає.

На наше запитання, чи щодо закриття кабінету вирішено на міському рівні, Максим Середа відповів, що подібні рішення має право приймати безпосередньо керівництво лікарні.





Куди тепер переведуть пацієнтів

Як пояснив заступник директора Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру Андрій Степаненко, тепер хворих, які лікувалися у Центральній районній лікарні, мають перевести до тубдиспансеру на вулиці Івана Мазепи, проте наразі цього ще не сталося.

Медик зазначив, що кількість хворих на туберкульоз дійсно знизилася, але більше по причині того, що зараз увага прикута до іншого – до того ж COVID-19. Але насправді є люди, у яких просто не діагностували туберкульоз:

- Якщо до коронавірусної пандемії ми виявляли 90 і більше хворих на рік, то з 2020 року десь до 60. По-перше, зараз більше уваги приділяють коронавірусу, а, по-друге, настороженість з приводу туберкульозу у людей зменшується, це пішло на другий план, ніхто не думає про туберкульоз.

На диспансерному обліку у Кременчуці знаходиться 513 пацієнтів, із них хворіють активними формами туберкульозу 124 людини, тих, хто перехворів – 392 (після одужання такі особи ще 3 роки стоять на обліку). За перше півріччя 2021 виявили 30 хворих на туберкульоз (20 із них – бактеріовиділювачі, тобто можуть заразити інших), за аналогічний період 2020 року – 25.

Андрій Степаненко запевнив нас, що ліків для пацієнтів достатньо:

- Це питання взагалі закрите вже років 10! У нас на сьогоднішній день, якщо хворий виявляється, на нього, можна сказати, автоматично бронюються ліки. І ці ліки ходять за пацієнтом: якщо він поїхав у стаціонар, вони в стаціонарі для нього, він приїхав до нас – вони у нас. Де хворий, туди і ліки. Якщо сімейники візьмуть собі хворого, то, звичайно, ми їм передамо ці ліки.