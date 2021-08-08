В Кременчуці усім двором стали на захист дівчинки, аби не розлучати її з бабусею

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 329

Суд постановив віддати малолітню дитину, яка три роки жила у бабусі після смерті мами, батькові. Але дівчинка категорично відмовилася йти до нього

У Кременчуці до багатоповерхівки на вулиці Мічуріна навідалися представники виконавчої служби та правоохоронних органів, щоб виконати рішення суду про вилучення дитини у бабусі і передання її батькові.

Відомо, що двоє дітей після смерті їхньої мами 3 роки жили у бабусі. За свідченням сусідів, бабуся гарно доглядала за дітьми, добре їх вдягала, діти завжди були охайні та ввічливі. Але батько однієї дитини, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, вирішив через суд повернути собі доньку.

Під час візиту виконавчої служби на подвір’ї багатоповерхівки зібралися мешканці будинку, працівники виконавчої служби, рідні дівчинки та її батько. Люди буквально грудьми кинулися захищати дитину, а дитина зі сльозами на очах відмовлялася йти.

У Крюківському відділі державної виконавчої служби у місті Кременчуці ТСН.ua розповіли, що 3 серпня отримали виконавче провадження про негайне відібрання малолітньої дитинина від бабусі до батька.

- Під час проведення виконавчих дій 4 серпня у порядку, передбаченому законодавством, бабусю дитини було ознайомлено з Постановою про відкриття виконавчого провадження. Остання повідомила, що не заперечує проти виконання рішення суду, якщо дитина самостійно погодиться піти до батька. 5 серпня відбулися примусові дії з виконання рішення суду, до яких були залучені представники органів опіки та правоохоронних органів. Повернути дитину до батька не вдалося, оскільки дитина категорично відмовляється йти до нього, — розповів Станіслав Титов, начальник Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області.

Він акцентував увагу на тому, що державний виконавець не застосовує до дитини фізичні та психологічні засоби впливу.

Виконання таких рішень грунтується на забезпеченні норм кодексів та Конвенцій про права дитини, які гарантують, що вона не розлучається з батьками чи опікунами, якщо не бажає, за винятком випадків, коли компетентні органи визначають, що це необхідно в інтересах дитини.

Стаття написана за матеріалами ТСН. Зараз «ТелеграфЪ» готує власний матеріал на цю тему, який з'явиться на сайті найближчим часом.