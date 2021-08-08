Послуга «е-Підприємець»: кременчужани зможуть зареєструвати бізнес онлайн через портал «Дія»

Сьогодні, 12:43 Переглядів: 214

Кабмін запроваджує експериментальний проєкт, завдяки якому отримати дозвільні документи для ведення підприємницької діяльності можна буде в одному «вікні» через портал «Дія». Відповідне рішення «Про реалізацію експериментального проєкту щодо спрощення умов для започаткування та провадження підприємницької діяльності» ухвалили на засіданні КМУ 4 серпня. Воно має на меті спростити реєстрацію бізнесу, адже зараз майбутнім підприємцям доводиться проходити низку інстанцій та отримувати дозвільні документи. Але електронна послуга має це змінити і зекономити час підприємців.

- Завдяки цьому на порталі «Дія» можна буде пройти державну реєстрацію бізнесу (реєстрація ФОП, ТОВ), зареєструватися у податковій (стати платником єдиного податку чи платником ПДВ), або отримати різного роду ліцензії. Наприклад, на роздрібну або оптову торгівлю товарами, — зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, запроваджувати даний експериментальний проєкт планується протягом двох років.

Урядова Постанова передбачає надання комплексної електронної публічної послуги «е-Підприємець:

державної реєстрації фізичної особи підприємця;

державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу — підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту;

державної реєстрації переходу товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту;

подання повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунка;

реєстрації платником єдиного податку;

реєстрації платником податку на додану вартість;

видачі ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями;

видачі ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами;

видачі ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями;

видачі ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами;

видачі ліцензії на оптову торгівлю пальним (за відсутності місць оптової торгівлі пальним);

видачі ліцензії на зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки);

видачі ліцензії на оптову торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;

видачі ліцензії на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;

видачі довідки про внесення місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання;

реєстрації реєстратора розрахункових операцій та програмного реєстратора розрахункових операцій, а також пошуку фіскального чека;

повідомлення про прийняття працівника (працівників) на роботу;

реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

подання інформації про попит на робочу силу (вакансії);

державної реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;

реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

видачі дозволу на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

відкриття банківського рахунка.

Українці матимуть вибір: або реєструвати бізнес через «Дію», або звичайному порядку, який застосовується зараз.