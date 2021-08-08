Процедуру іспиту на знання мови для держслужбовців спростили

Національна комісія зі стандартів державної мови повідомила на своїй Facebook-сторінці про зміни в структурі іспиту з мови для держслужбовців. Основні умови незмінні: всі бажаючі мають зареєструватися в системі та бути присутніми на іспиті фізично.
Проте, істотних змін зазнала письмова частина мовного іспиту: якщо раніше вона складалася з єдиного завдання, то тепер чиновники матимуть справу з тестовими питаннями.
В Національній комісії впевнені, що це дасть змогу істотно збільшити пропускну здатність мережі іспитових центрів.
В той же час іспит на визначення рівня володіння державною мовою для осіб, які мають намір набути громадянство України, лишається незмінним – його тривалість орієнтовно 2 години.