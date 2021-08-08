Процедуру іспиту на знання мови для держслужбовців спростили

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Тепер письмова частина іспиту складатиметься з тестів і триватиме 30 хвилин замість 40.

Національна комісія зі стандартів державної мови повідомила на своїй Facebook-сторінці про зміни в структурі іспиту з мови для держслужбовців. Основні умови незмінні: всі бажаючі мають зареєструватися в системі та бути присутніми на іспиті фізично.

Проте, істотних змін зазнала письмова частина мовного іспиту: якщо раніше вона складалася з єдиного завдання, то тепер чиновники матимуть справу з тестовими питаннями.

- Тепер він (іспит) становитиме 30 хвилин. Письмова частина складатиметься з тестів: їх стане менше, але вони будуть складнішими, - йдеться у повідомленні.

В Національній комісії впевнені, що це дасть змогу істотно збільшити пропускну здатність мережі іспитових центрів.

В той же час іспит на визначення рівня володіння державною мовою для осіб, які мають намір набути громадянство України, лишається незмінним – його тривалість орієнтовно 2 години.