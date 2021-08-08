Олександр Бондар
Якщо візит донни Рози з далекої Бразилії не входить у ваші плани
Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Александр Березянский
Що може Ваш місцевий депутат?
Микола Корецький
Поки державники планують вводити локалізацію, ми збільшуємо її відсоток
Ольга Тіщенко
Бенефіціари, подавати чи почекати
Сергiй Кулясов
О толерантности, которая имеет свои границы
Микола Корецький
Разом ми сила!
Олександр Бондар
Про щасливий випадок з життя керівника страхової компанії.
Олександр Ковальчук
Пять причин обратиться к адвокату
Ольга Тіщенко
Якщо виконавці через податкові борги заблокували карточку….що робити?
Кременчук, Україна, Світ

Процедуру іспиту на знання мови для держслужбовців спростили

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 244

 

Тепер письмова частина іспиту складатиметься з тестів і триватиме 30 хвилин замість 40.

Національна комісія зі стандартів державної мови повідомила на своїй Facebook-сторінці про зміни в структурі іспиту з мови для держслужбовців. Основні умови незмінні: всі бажаючі мають зареєструватися в системі та бути присутніми на іспиті фізично.

Держслужбовців зобов’яжуть підтверджувати рівень володіння державною мовою документально

Проте, істотних змін зазнала письмова частина мовного іспиту: якщо раніше вона складалася з єдиного завдання, то тепер чиновники матимуть справу з тестовими питаннями.

- Тепер він (іспит) становитиме 30 хвилин. Письмова частина складатиметься з тестів: їх стане менше, але вони будуть складнішими, - йдеться у повідомленні.

В Національній комісії впевнені, що це дасть змогу істотно збільшити пропускну здатність мережі іспитових центрів.

В той же час іспит на визначення рівня володіння державною мовою для осіб, які мають намір набути громадянство України, лишається незмінним – його тривалість орієнтовно 2 години.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: держслужбовці іспит українська мова
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх