Держслужбовців зобов’яжуть підтверджувати рівень володіння державною мовою документально

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 758 Коментарів: 2

З 16 липня 2021 року для вступу на державну службу потрібно буде подавати сертифікат про рівень володіння державною мовою згідно Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».





Комісія оприлюднила зразок іспитової роботи, яку потрібно буде скласти усім особам, що будуть зобов’язані використовувати українську під час виконання службових обов’язків.





Іспит матиме дві частини: усну і письмову.





Письмова частина міститиме 3 блоки:

«Культура мови» (24 завдання),

«Читання» (20 завдань),

«Письмо».

Під час двох перших майбутній держслужбовець продемонструє навички застосування української мови під час службової комунікації, дотримання стандартів літературної мови, розуміння змісту прочитаного тексту. Частина «Письмо» передбачає письмовий переказ прослуханого тексту з висловлюванням своєї думки з приводу почутого об’ємом не менше 100 слів.





Усна частина – «Говоріння» - дасть змогу продемонструвати вміння спілкуватися на різні теми, підтримувати розмову, логічно та послідовно викладати думки. Тривалість цієї частини не перевищуватиме 20 хвилин, а складатиметься вона з монологу претендента та його діалогу з екзаменатором.





Орієнтовний час проходження усього іспиту - 2 години.