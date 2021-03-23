Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом наруги над могилою військового

Поліція Кременчука відкрила кримінальне провадження за фактом наруги над могилою військового Олексія Древаля. Як повідомляє пресслужба поліції, до Кременчуцького районного управління 19 березня, близько 5-ї години, надійшла інформація від ДСНС, що на території кладовища по вулиці Ціолковського невідома особа підпалила гумову шину біля однієї з могил.

Під час огляду слідчо-оперативна група вилучила залишки предметів горіння. Одночасно розпочаті оперативно-розшукові заходи щодо встановлення правопорушника.





- На даний час слідчі та оперативники, а також працівники превентивної діяльності райуправління працюють над встановленням осіб, причетних до вказаного злочину. Усіх громадян, хто володіє інформацією про обставини цього злочину, а також водіїв, які в ніч на 19 березня в період часу з 4:00 до 5.00 години рухались поблизу місця скоєння злочину із увімкненими відеореєстраторами, просимо надати відео та інформацію до поліції за телефонами: (098) 073-92-63, 102 або будь-яким іншим зручним способом, - зазначив начальник Кременчуцького районного управління поліції Іван Жук.





За даним фактом слідчими поліції Кременчука відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Наразі триває досудове розслідування.