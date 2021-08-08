Несамовиті «поліські вовки» не залишили шансів «Кременю» у Кременчуці

Сьогодні, 10:43 Переглядів: 334

Вчора, 7 серпня, футбольний клуб «Кремінь» на своєму полі приймав «Полісся» з Житомира, який цього сезону не знав смак перемог.

Перед грою «Кремінь» підписав двох атакувальних півзахисників: Віталія Бойка та Ігоря Кошмана.

Віталій Бойко (03.12.1997) - 23-річний футболіст виступає під №18. Вихованець СДЮСШОР (Черкаси), грав за: «Зоря» (Білозір’я), «Черкаський Дніпро-2», «Черкащина-Академія», «Черкащина», «Сан-Рафаель» (Іспанія), «Минай».

Ігор Кошман (07.03.1995) - вихованець «Кременя». Після того як покинув кременчуцьку команду грав за грузинський «Шевардені-1906» та «Львів» в Українській Прем'єр-лізі.

«Кремінь» - «Полісся» (Житомир) - 0:3

Голи: Шаповал 11, Гітченко 43, Андрущенко 67

Попередження: Коломоєць 60, Андрущенко 90

«Кремінь»: Старченко, Бєлоусов, Курелєх, Головко, Пилипенко, Білоус (Мурашов 56), Бичков (Товкач 90+2), Панчишин, В.Сидоренко (Бойко 62), Авер’янов, Навроцький (Галата 46). Запасні: Мирний, Д.Сидоренко, Молько, Галоян, Алізаде. Головний тренер: Ігор Столовицький

«Полісся»: Махарадзе, Сахневич, Гітченко, Нестеров, Шаповал, Огіря, Козак (Чайковський 62), Янаков (Андрущенко 63), Грицук, Коломоєць (Оринчак 76), Чередниченко (Глагола 87). Запасні: Яшков, Швець, Акубардія, Власюк, Тєрєхов,Тимофєєв. Головний тренер: Юрій Калітвінцев

«Полісся» активно розпочали гру і на 11-й хвилині відкрили рахунок. Після подачі Янакова з кутового відзначився лівий захисник Владислав Шаповалов – 0:1. Дебютний м’яч житомирського колективу в сезоні. Загалом, «Полісся» весь перший тайм контролювало гру, не даючи нічого створити підопічним Столовицького. На 43-й хвилині гості збільшили свою перевагу. Янаков подав, а Гітченко головою забив – 0:2. Знову ж стандарт приніс користь «Поліссю».

У другому таймі характер гри не змінився - воротар «поліських вовків» Махарадзе залишався без роботи. У «Кременя» були відчутні проблеми з конструктивом. На 67-й хвилині рахунок став розгромним. Після прострілу з флангу відзначився Максим Андрущенко, який вийшов на заміну – 0:3. На 85-й хвилині зі штрафного небезпечно пробивав Бойко, але з ним впорався Махарадзе. На 90-й хвилині Навроцький пробивши в поперечину. У підсумку, гра завершилася розгромною перемогою «Полісся».

Після гри стало відомо, що гравець «Кременя» Владислав Сидоренко отримав забій повздовжньої кістки.

Вболівальники Кременя мали змогу подивитися матч й відпочити всією родиною. Варто зауважити, що після великої кількості пластикових стаканчиків та пакетів із фаст-фудом - стадіон залишився чистим

«Воне не боялися програти, вони боялись не виграти»

Головний тренер «Полісся» Юрій Калітвінцев зауважив після гри:

- б не погодився, що хороша гра. Гра складається з двох таймів. Якщо у попередніх іграх у нас був провалений перший тайм, а другий грали краще, то на сьогодні - перший тайм був непоганий, був хороший настрой на гру, не хотіли програвати. Вони не боялися програти, вони боялись не виграти. То другий тайм був бездарним. Через такі ігри, працю та перемоги вони будуть більш стійкими.

Головний тренер «Кременя» Ігор Столовицький:

- Програли 3:0. Суперник два м'ячі забив зі стандартного положення. Зрозуміло, що неприємно. Тим не менш у першому таймі у нас була достатня кількість моментів, але ми їх не реалізували. Важко, по гарячих слідах щось коментувати. Скажу одне - команда суперника "мастеровитіша" за нас. Я хлопців попереджав, що великими силами при стандартах нам треба спрацювати.

Третій м'яч пропустили після швидкої атаки.

Бойко пробивав, був ряд моментів в Аверянова, але не забили мяч, тому нак невпевнено допрацювали вкінцівці. Хоча наприкінці гри був хороший момент у Богдана Бичкова, який потрапив у перекладину. Нам не вистачає трохи майстерності.

Наставник додав, що сподівається, що Бойко додасть креативності в грі «Кременя». Також підписали Ігоря Кошмана, але, на жаль, його не вдалося заявити на цю гру.

Гравець «Кременя» Богдан Бичков





Турнірна таблиця

М Команда I П Н П РМ О 1 Металіст" 3 3 0 0 9-2 9 2 "Кривбас" 3 3 0 0 7-2 9 3 "Краматорськ" 3 2 0 1 4-2 6 4 "Волинь" 2 1 1 0 3-2 4 5 "Агробізнес" 3 1 1 1 4-5 4 6 "Гірник-Спорт" 3 1 0 2 3-4 3 7 "Олімпік" 2 1 0 1 3-4 3 8 "Нива" Т 2 1 0 1 1-1 3 9 "Полісся" 3 1 0 2 3-3 3 10 "Кремінь" 3 1 0 2 2-5 3 11 "Прикарпаття" 3 1 0 2 7-6 3 12 "ВПК-Агро" 2 1 0 1 3-2 3 13 "Оболонь" 1 0 1 0 0-0 1 14 "Поділля" 2 0 1 1 0-1 1 15 "Альянс" 1 0 0 1 0-2 0 16 "Ужгород" 2 0 0 2 1-9 0

14 серпня «Кремінь» вирушає до Кривого Рогу, де зіграє з місцевим «Кривбасом».