У Горішніх Плавнях насмерть забили 22-річного юнака (додано)

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До поліції Кременчуцького району 7 серпня, близько 06.00, зателефонував мешканець Горішніх Плавнів. Чоловік повідомив, що по вул. Конституції, в районі набережної, він виявив тіло чоловіка.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 22-річний місцевий мешканець.

За попереднім припущенням, вночі сталася бійка, в результаті якої потерпілий отримав травми, які й стали причиною смерті.Слідчими відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України, триває слідство.

Поліція Полтавщини встановлює обставини загибелі молодого чоловіка. Правоохоронці закликають очевидців, котрі в період часу з 00.00 до 02.00 перебували в районі вулиці Конституції біля будинку 26 або в районі розважального закладу, повідомити інформацію за телефонами:

(096) 288-63-45;

(063) 377-77-64;

(097) 900-72-98;

102.

Додано

За оновленою інформацією, вечері 7 серпня поліцейські провели затримання підозрюваних.

У соціальних мережах з'явилася інформація про те, що один з підозрюваних переховується.