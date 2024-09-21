У Лубнах у пожежі сильно обгорів власник будинку: чоловік помер у лікарні

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21 вересня близько 2.40 на вулиці Залізничній у Лубнах сталася пожежа у приватному будинку, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

На місце події прибули поліціянти та рятувальники. За попередніми даними, унаслідок пожежі постраждав 38-річний мешканець будинку, якого госпіталізували із численними опіками. Врятувати його лікарям не вдалося — він помер у медичному закладі.

Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

За фактом пожежі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.270 Кримінального кодексу України (порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей). Слідство триває для з'ясування обставин та причин трагедії.

Нагадаємо, що у Кременчуцькому районі в пожежі згоріло 10 кубометрів дров.