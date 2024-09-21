Пропонують підпалити авто військових за винагороду: як Росія у соцмережах вербує українців

Російська агентура через соціальні мережі вербує українців для підпалювання автотранспорту військовослужбовців Збройних Сил України. За злочин їм пропонують винагороду в декілька тисяч доларів.
Потрапляють на «гачок ворога» вразливі групи населення (малозабезпечені, ті хто шукає легкого заробітку) та діти, які не усвідомлюють тяжкості за скоєння злочину.
Російська агентура підшукує виконавців у телеграм-каналах та інших соціальних мережах. Переважно звертають увагу на тих, хто поширює антиукраїнські гасла, ігрозалежний або є користувачем пабліків, що пропонують заробіток. Схема стандартна. Потенційним паліям пропонують гроші за підпал військових авто, але необхідно відзвітуватися. Подібну пропозицію надіслали журналісту «Кременчуцького Телеграфа».
Наступний канал розписав алгоритм роботи за яким можна «заробити легких грошей».
Алгоритм роботи:
Начальник карного розшуку Національної поліції Вадим Дзюбинський у серпні в ефірі телемарафону повідомив, що найбільше підпалів авто зафіксовано у Києві, Одесі, Дніпрі та Харкові. Дзюбинський додав, що підпали скоюють не лише підлітки, як повідомлялося раніше.
Зазвичай людей вербують, коли вони шукають роботу в інтернеті, зокрема через телеграм-канали. Далі із ними зв’язуються анонімні адміністратори та пропонують за грошову винагороду здійснити підпал автомобілів.
У більшості випадків суму в повному об'ємі не виплачують. В середньому особа отримує $500. У деяких випадках особи отримували ще менше — 10 000 грн за підпал автомобіля. Їх затягують до скоєння злочинної діяльності й обіцяють за наступний злочин заплатити більше. Також вони стають інструментом шантажу і самотужки припинити злочинну діяльність особам майже неможливо. Російський замовник погрожує виконавцю, що здадуть його в Службу безпеки України, якщо той не виконає завдання.
*Відповідно до законодавства покарання чекає, починаючи за статтю про диверсію до перешкоджання діяльності ЗСУ та аж до терористичного акту та державної зради.
Знищити майно волонтерів та військових — не єдина мета російських спецслужб. Завербовані українці стають «героями» російських пропагандиських матеріалів. Адже одна з умов замовника — фільмування злочину. Такі відео потрібні для створення необхідної картинки та створення наративу про міфічних партизанів.
За даними правоохоронців, найбільше випадків фіксують на Київщині, Харківщині, Рівненщині, в Одесі та Дніпрі. Так нещодавно у Кременчуці затримали двох неповнолітніх дівчат, які можуть бути причетними до підпалу авто військових. Одна із дівчат познайомилася із хлопцем через месенджер, а той запропонував їй заробити «легкі» гроші. Натомість треба було підпалити автомобілі військових, швидкої допомоги чи поліції. Одній із дівчат 15 років, іншій — 16.
Кримінальне провадження слідчі проводять за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду). Неповнолітнім дівчатам може загрожувати до 8 років ув’язнення.
Пам’ятайте, що це авто може врятувати життя від евакуації поранених, використовуватися для доставки з/на позиції особового складу, бойового комплекту. Перед тим, як погодитись на підпал — пам’ятайте, що ви вчиняєте державну зраду та стаєте причетними до загибелі українських військових.
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