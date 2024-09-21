Пропонують підпалити авто військових за винагороду: як Росія у соцмережах вербує українців

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 358 Коментарів: 1

Російська агентура через соціальні мережі вербує українців для підпалювання автотранспорту військовослужбовців Збройних Сил України. За злочин їм пропонують винагороду в декілька тисяч доларів.

Потрапляють на «гачок ворога» вразливі групи населення (малозабезпечені, ті хто шукає легкого заробітку) та діти, які не усвідомлюють тяжкості за скоєння злочину.

Російська агентура підшукує виконавців у телеграм-каналах та інших соціальних мережах. Переважно звертають увагу на тих, хто поширює антиукраїнські гасла, ігрозалежний або є користувачем пабліків, що пропонують заробіток. Схема стандартна. Потенційним паліям пропонують гроші за підпал військових авто, але необхідно відзвітуватися. Подібну пропозицію надіслали журналісту «Кременчуцького Телеграфа».

— Робота по ТЦК. Оплата от $1000 за машину, — написали з невідомого номера з посиланням на наступний телеграм-канал, якому необхідно написати. Наразі цей акаунт заблокований.

Наступний канал розписав алгоритм роботи за яким можна «заробити легких грошей».

Алгоритм роботи:

знімаєш фото/відео машини на якій хрести, герб, кольори хакі, чорні номери

надсилаєш

отримуєш підтвердження

виконуєш завдання

надсилаєш відеозвіт

отримуєш винагороду в USDT або BTC (криптовалюта).

Начальник карного розшуку Національної поліції Вадим Дзюбинський у серпні в ефірі телемарафону повідомив, що найбільше підпалів авто зафіксовано у Києві, Одесі, Дніпрі та Харкові. Дзюбинський додав, що підпали скоюють не лише підлітки, як повідомлялося раніше.

— Об’єднує цих людей бажання заробити швидкі та легкі гроші. І також об’єднує те, що всі вони (автомобілі — ред.) були підпалені на замовлення представників спецслужб РФ, — сказав він.

Зазвичай людей вербують, коли вони шукають роботу в інтернеті, зокрема через телеграм-канали. Далі із ними зв’язуються анонімні адміністратори та пропонують за грошову винагороду здійснити підпал автомобілів.

У більшості випадків суму в повному об'ємі не виплачують. В середньому особа отримує $500. У деяких випадках особи отримували ще менше — 10 000 грн за підпал автомобіля. Їх затягують до скоєння злочинної діяльності й обіцяють за наступний злочин заплатити більше. Також вони стають інструментом шантажу і самотужки припинити злочинну діяльність особам майже неможливо. Російський замовник погрожує виконавцю, що здадуть його в Службу безпеки України, якщо той не виконає завдання.

*Відповідно до законодавства покарання чекає, починаючи за статтю про диверсію до перешкоджання діяльності ЗСУ та аж до терористичного акту та державної зради.

Знищити майно волонтерів та військових — не єдина мета російських спецслужб. Завербовані українці стають «героями» російських пропагандиських матеріалів. Адже одна з умов замовника — фільмування злочину. Такі відео потрібні для створення необхідної картинки та створення наративу про міфічних партизанів.

За даними правоохоронців, найбільше випадків фіксують на Київщині, Харківщині, Рівненщині, в Одесі та Дніпрі. Так нещодавно у Кременчуці затримали двох неповнолітніх дівчат, які можуть бути причетними до підпалу авто військових. Одна із дівчат познайомилася із хлопцем через месенджер, а той запропонував їй заробити «легкі» гроші. Натомість треба було підпалити автомобілі військових, швидкої допомоги чи поліції. Одній із дівчат 15 років, іншій — 16.

Кримінальне провадження слідчі проводять за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду). Неповнолітнім дівчатам може загрожувати до 8 років ув’язнення.

Пам’ятайте, що це авто може врятувати життя від евакуації поранених, використовуватися для доставки з/на позиції особового складу, бойового комплекту. Перед тим, як погодитись на підпал — пам’ятайте, що ви вчиняєте державну зраду та стаєте причетними до загибелі українських військових.