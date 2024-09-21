Автотроща на проспекті Полтавському в Кременчуці: легковик зіткнувся з автоцистерною та відлетів у відбійник

20 вересня близько 14.40 на проспекті Полтавському в Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та кросовера. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією, вантажівка Volvo з напівпричепом-цистерною, за кермом якої перебував 54-річний водій, зіткнулася з автомобілем Honda під час зустрічного роз’їзду. Внаслідок зіткнення кросовер, яким керував 23-річний чоловік, врізався у відбійник.
Водія автомобіля Honda госпіталізували з тілесними ушкодженнями.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом аварії за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило травми середньої тяжкості.
Причини та обставини події з'ясовуються.
Нагадаємо, що того ж дня у Кияшках на трасі легковик зіткнувся з двома вантажівками.
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