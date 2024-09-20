20 вересня на трасі Кременчук — Полтава сталась дорожньо-транспортна пригода. Як повідомляють очевидці у спільноті Х.Кременчук, зіткнулись легковик і вантажівка. Рух ускладнений. Попередньо, всі вижили.

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Як повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, ДТП сталася 20 вересня близько 16.30 на автошляху М-22 «Полтава – Олександрія» неподалік села Кияшки Кременчуцького району.

За попередніми даними, вантажівка Mercedes, під керуванням 27-річного водія, зіткнулася з автомобілем ЗАЗ. Після цього легковик виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Renault, якою керував 50-річний чоловік.

51-річного водія ЗАЗу ушпиталили.

Розглядається питання щодо початок розслідування за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

На місці події спостерігається укладення дорожнього руху. На цій ділянці працюють наряди патрульної поліції та група реагування Кременчуцького районного управління поліції.

Нагадаємо, що зранку на дорозі Київ-Харків вантажівка Renault, якою керував 50-річний житель Кіровоградщини, з'їхала з дороги та перекинулася.