Цієї неділі поблизу Свято-Миколаївського собору у Кременчуці обмежать рух для автівок

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У цей день у храмі відбудеться Божественна літургія, яку проведе предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній

Цієї неділі, 22 вересня, у Кременчуці з 8.30 до 12.00 поблизу Свято-Миколаївського собору обмежать рух для автомобілів. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради 20 вересня.

Пов'язано це з тим, що у неділю до Кременчука приїде предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній та проведе у храмі Божественну літургію.

Рух буде обмежений вулицею 29 Вересня, від перехрестя з вул. Троїцькою до перехрестя з вул. Івана Мазепи, та вулицею Софіївською, від перехрестя з вул. 29 Вересня до перехрестя з вул. Лейтенанта Покладова.

Нагадаємо, предстоятель ПЦУ відвідає Кременчук вперше.

Також у неділю Епіфаній о 15.00 проведе молебень у храмі преподобного Серафима Саровського.