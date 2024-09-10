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У рамках візиту до Кременчука Епіфаній відвідає ще один місцевий храм

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 102

Митрополит Епіфаній здійснюватиме в храмі молебень

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній відвідає храм преподобного Серафима Саровського під час візиту до Кременчука 22 вересня. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив настоятель ставропігійної парафії преподобного Серафима Саровського архімандрит Феодосій. 

За його словами, митрополит Епіфаній здійснюватиме в храмі молебень. Служба розпочнеться о 15.00. 

Нагадаємо, у неділю, 22 вересня, у Свято-Миколаївському соборі предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній проведе Божественну літургію. Епіфаній буде у Кременчуці вперше. 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: ПЦУ Епіфаній
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