Побиття жінки на дитячому майданчику: суд у Горішніх Плавнях розглянув справу

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 74

Чоловік двічі вдарив жінку кулаком, внаслідок чого остання впала на землю

Комсомольський міський суд розглянув справу про побиття жінки місцевим жителем. Інцидент стався на дитячому майданчику у Горішніх Плавнях. Про це стало відомо з ухвали суду, який оприлюднили 9 вересня.

Відомо, що обвинувачений має на утриманні неповнолітніх дітей. Сварка між ним і потерпілою сталась ввечері 21 серпня. Чоловік двічі вдарив жінку кулаком, внаслідок чого вона впала на землю.

Потерпіла звернулася до суду із клопотанням про відмову від обвинувачення стосовно чоловіка та просила закрити дане кримінальне провадження, йдеться в ухвалі суду.

Суд постановив задовольнити клопотання жінки й закрити кримінальне провадження у зв`язку з відмовою від обвинувачення.

Нагадаємо, у травні Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №10420, що передбачає публічне обвинувачення у домашньому насильстві. Майбутній закон передбачає зміни до кримінально-процесуального законодавства та розширення переліку кримінальних правопорушень проти статевої свободи та недоторканості людини.