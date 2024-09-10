Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Миргородському районі нетверезий водій спричинив ДТП

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 72

Поліція склала адміністративні матеріали, справу передано до суду

9 вересня близько 17.00 на автодорозі Пирятин-Ромни-Кролевець поблизу села Юсківці в Миргородському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

ВАЗ 2106, за кермом якого перебував 32-річний місцевий житель, зіткнувся з KIA, яким керувала 31-річна жителька Сум.

ДТП обійшлася без постраждалих, проте обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Поліцейські, що прибули на місце події, встановили, що водій ВАЗ 2106 перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці склали на водія ВАЗа кілька адміністративних матеріалів за ч.1 ст. 130 (керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння), ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч.2 ст. 126 (керування транспортним засобом без права керування) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали передали до суду для подальшого розгляду.

Нагадаємо, що 9 вересня у селищі Білики зіткнулись Volkswagen Touareg та ЗАЗ 110207 — водій та пасажир ЗАЗу загинули.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП ст.130
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх