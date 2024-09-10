У Миргородському районі нетверезий водій спричинив ДТП

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9 вересня близько 17.00 на автодорозі Пирятин-Ромни-Кролевець поблизу села Юсківці в Миргородському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

ВАЗ 2106, за кермом якого перебував 32-річний місцевий житель, зіткнувся з KIA, яким керувала 31-річна жителька Сум.

ДТП обійшлася без постраждалих, проте обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Поліцейські, що прибули на місце події, встановили, що водій ВАЗ 2106 перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці склали на водія ВАЗа кілька адміністративних матеріалів за ч.1 ст. 130 (керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння), ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч.2 ст. 126 (керування транспортним засобом без права керування) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали передали до суду для подальшого розгляду.

Нагадаємо, що 9 вересня у селищі Білики зіткнулись Volkswagen Touareg та ЗАЗ 110207 — водій та пасажир ЗАЗу загинули.