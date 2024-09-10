Дві команди Полтавщини — діаметрально протилежні полюси

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 1

«Полтава» — «Вікторія» — 1:0 (0:0).

Перша ліга. 5 тур. 7 вересня. Полтава. Стадіон «Молодіжний»

Гол: Артем Перебора (66).

«Кудрівка» — «Креміь» — 2:1 (1:1)

Перша ліга. 5 тур. 7 вересня. Буча. Стадіон «Ювілейний»

Дихтярук (29, ГВВ), Сторчоус (81) — Трофимюк (19)

Склад «Кременя»: Оксененко, Сабієв, Дихтярук, Патернак, Паламарчук, Жданович, Молько, Савіцький (Колосков, 78), Рокотянський (Златьєв, 65), Боровський, Трофимюк (Куць, 65).

У групі «Б» чемпіонату України у першій лізі «Полтава» після чотирьох матчів упевнено лідирує. Команда набрала максимальну кількість очок — 12 — і посідає перше місце. В останньому турі підопічні Володимира Сисенка нарешті переграли сумську «Вікторію». Чому нарешті? До цього суперники зустрічалися між собою чотири рази і баланс був не на користь полтавців: дві перемоги «Вікторії» і дві нічиї.

Нарешті «крига скресла». Господарі переграли колектив, яким керує Анатолій Безсмертний. Єдиний влучний удар у матчі завдав на 66-й хвилині Артем Перебора, вдало зігравши на добиванні. До речі, матч із Сумами став для Артема 90-м в його професійній кар’єрі.

Наступний матч «Полтава» проведе в гостях з «Кудрівкою». Матч відбудеться 11 вересня. А щойно на побаченні з «Кудрівкою» побував «Кремінь». Матч проходив у Бучі, і його початок досить вдало складався для гостей. На 19-й хвилині Мирослав Трофимюк вдало обігрався на правому фланзі з Молько. Владислав віддав своєму нападнику точний пас, який дозволив вийти йому на ударну позицію. Несильний, але точний удар змусив воротаря «Кудрівки» капітулювати. Для Трофимюка це був перший голу у нинішньому сезоні.

Але буквально через 10 хвилин напрочуд неточна гра Олександра Дихтярука приводить до нічийного рахунку. Нехитрий і абсолютно беззубий простріл з правого флангу, захисник «Кременя» у простій ситуації, тим паче його ніхто не атакував, примудряється зрізати м’яч у власні ворота.

Далі протягом понад 60 хвилин ознаменувалися малоцікавою грою від обох команд. «Кремінь» переважно захищався. «Кудрівка» атакує більше, але діє повільно. У гостей дуже багато в діях технічного браку. Однак гості могли забити на 83-й хвилині, але захисник «Кудрівки» буквально виніс м’яч практично з лінії воріт. Через дві хвилини вже Святослав Оксененко дуже вдалими діями буквально рятує свою команду від третього пропущеного голу.

Ну, а вирішальний удар стався практично за 10 хвилин до закінчення основного часу. Господарі подавали кутовий, захисники «Кременя» залишили у карному майданчику без нагляду Андрія Сторчоуса і той, ударом головою, направив м’яч у сітку.

Це була третя поразка «Кременя» у чотирьох зіграних матчах. Команда з єдиними набраним очком посідає останнє місце в групі Б.

Матч запам’ятався ще й вилученням Івана Паламарчука. На другій доданій хвилині захисник «Кременя» побачив перед собою другу жовту картку, яка автоматично перетворилася на червону.

11 вересня команда Ігоря Климовского вдома гратиме з київським колективом ЮКСА. Але матч на прохання керівництва «Кременя» відбудеться у Києві. Визначено, що гра пройде на НТКУ ім. Банникова. Початок об 12.30.

«Гірник-Спорт» — «Металіст 1925-2» — 3:2

Друга ліга. 5 тур. 8 вересня. Горішні Плавні. Стадіон «Юність»

Голи: Страшкевч (15, з пен.), Місержи (47), Тяпкін (56) — Карпізін (5, 50).

Завдяки другій підряд перемозі команда Валерія Куценка піднялася на 5-ту сходинку в турнірній таблиці. У «Гірника-Спорт» — 6 набраних очок, і покращений настрій.

У звітному матчі господарі першими пропустили. У дебюті захисники залишили без нагляду Ярослава Карпізіна, який метрів з десяти переправив м’яч у ворота, з ходу точно пробивши після передачі з правого флангу.

Господарі активізувалися, і змогли відігратися. Пенальті чітко реалізував Сергій Месержи. Його призначили за неджентльменські дії захисника харків’ян Кондратюка стосовно Річмонда. Загалом Месержи став у цьому матчі найпомітнішим. Недарма він увійшов у символічну збірну туру у другій лізі. Сергій згодом і сам відзначився, добивши м’яч у ворота ударом головою. І це, до речі, був перший гол Месержи. А потім він же зробив гольову передачу на Максима Тяпкіна, який не тільки забив свій дебютний м’яч, але й встановив остаточний рахунок в матчі — 3:2 на користь «Гірника-Спорт».

Наступний матч підопічні Валерія Куценка зіграють 14 вересня і прийматимуть на своєму полі київський «Локомотив».