На Кременчуччині продовжують дорожчати яйця та овочі, а дешевшати — цукор та молоко

Сьогодні, 17:40 Переглядів: 118

Куди можна звернутися зі скаргою, якщо помітили порушення чи завищення цін

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району станом на 19 вересня. Цю інформацію журналістам «Кременчуцького Телеграфа» надали у пресслужбі Кременчуцької районна військова адміністрація.

За останній тиждень на Кременчуччині найбільше здорожчали яйця, овочі борщового набору та автогаз, а подешевшали молоко та цукор.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужба моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому більшість сезонних овочів, ягід та фруктів не підпадають під моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби за минулий тиждень

подорожчали:

яйця — на 1,95 грн за десяток;

капуста — на 5,85 грн за кг;

картопля — на 5,19 грн за кг;

буряк — на 1,50 грн за кг;

цибуля ріпчаста — на 0,75 грн за кг;

морква — на 4,20 грн за кг;

автогаз — на 1,00 грн за літр.

подешевшали:

молоко — на 0,60 грн за 0,9 л;

цукор — на 1,40 грн за кг.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, за даними Полтавської облвійськадміністрації у серпні в області здорожчали хліб і яйця, натомість продовжило дешевшати сало.