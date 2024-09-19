Під Полтавою п'яний водій пропонував поліцейським 15 тисяч гривень хабаря

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Днями в одному з сіл під Полтавою нетверезий водій намагався підкупити правоохоронців. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, поліція зупинила водія автомобіля Volkswagen. Під час перевірки в організмі у нього виявили 1,7 проміле алкоголю. Аби уникнути відповідальності, 47-річний керманич запропонував поліціянтам хабар у сумі 15 тисяч гривень. Факт спроби підкупу зафіксували, на місце приїхала слідчо-оперативна група.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Водієві загрожуватиме штраф від 1000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів або обмеження волі терміном від двох до чотирьох років чи позбавлення волі на той самий строк.

Також поліція направила до суду матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це чоловікові загрожує 1000 неоподаткованих мінімумів штрафу з позбавленням на рік права керування транспортними засобами.

Нагадаємо, протягом ночі у Кременчуці патрульні зупинили п'ятьох п'яних водіїв, із них троє — без права керування.