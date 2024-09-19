Протягом ночі у Кременчуці патрульні зупинили 5 п'яних водіїв, із них 3 — без права керування

Протягом минулої ночі у Кременчуці патрульні зупинили п’ятьох нетверезих водіїв, трьох із яких суд позбавив права керування автомобілями. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
За даними правоохоронців, водіїв позбавили права керування за аналогічне порушення — водіння автомобіля у нетверезому стані.
На усіх п'яних водіїв інспектори склали протоколи за:
Усіх водіїв відсторонили від керування автомобілями.
Нагадаємо, днями у Кременчуці патрульні зупинили водія «під кайфом», який не мав права керувати автівкою.
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