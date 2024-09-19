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Протягом ночі у Кременчуці патрульні зупинили 5 п'яних водіїв, із них 3 — без права керування

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 0

 

На усіх порушників інспектори склали відповідні протоколи

Протягом минулої ночі у Кременчуці патрульні зупинили п’ятьох нетверезих водіїв, трьох із яких суд позбавив права керування автомобілями. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука. 

За даними правоохоронців, водіїв позбавили права керування за аналогічне порушення — водіння автомобіля у нетверезому стані.

 

На усіх п'яних водіїв інспектори склали протоколи за:

  • ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, повторно протягом року);
  • ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Усіх водіїв відсторонили від керування автомобілями.

Нагадаємо, днями у Кременчуці патрульні зупинили водія «під кайфом», який не мав права керувати автівкою.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: патрульна поліція п'яний водій водійське посвідчення
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