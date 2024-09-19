«Сподівалися до останнього, що повернеться»: у Кременчуці в останню путь провели полеглого військового Миколу Федяєва

Друзі пригадують військового як щиру та добру людину, завжди готового прийти на допомогу. А ще знімав відео для Тік-току — хотів проявити себе у соцмережах
Сьогодні, 19 вересня, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели полеглого у бою за Україну військовослужбовця Миколу Федяєва. Народився полеглий захисник 18 грудня 1995 року, навчався у загальноосвітній школі № 13, працював на різних підприємствах Кременчука.
Попрощатися з Миколою зібралися багато людей — рідні, сусіди, друзі, знайомі, колеги.
Андрій знав загиблого тривалий час. Говорить, товаришував із його старшим братом.
Олександр працював із Миколою на хлібзаводі. Каже, були один одному справжніми друзями.
Чоловік пригадує, його друг захоплювався автомобілями. А ще — мав сторінку у Тік-тоці, трохи знімав туди відео і намагався просувати свою сторінку.
Олександр говорить, коли Микола пішов на війну, побачитися з ним уже не вдалося, лише підтримували зв’язок телефоном.
Микола обіцяв повернутися, додає Олександр.
До лав Збройних Сил України приєднався 16 січня 2024 року, розповідає нам військовослужбовець із позивним «Лиман».
У полеглого воїна лишилися мати, бабуся, старший брат та дружина.
Панахиду за бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Миколу Федяєва на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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