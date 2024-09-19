«Сподівалися до останнього, що повернеться»: у Кременчуці в останню путь провели полеглого військового Миколу Федяєва

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 584

Друзі пригадують військового як щиру та добру людину, завжди готового прийти на допомогу. А ще знімав відео для Тік-току — хотів проявити себе у соцмережах

Сьогодні, 19 вересня, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели полеглого у бою за Україну військовослужбовця Миколу Федяєва. Народився полеглий захисник 18 грудня 1995 року, навчався у загальноосвітній школі № 13, працював на різних підприємствах Кременчука.

Попрощатися з Миколою зібралися багато людей — рідні, сусіди, друзі, знайомі, колеги.

Андрій знав загиблого тривалий час. Говорить, товаришував із його старшим братом.

— Ми жили по сусідству. Я дружив з його братом, то й Миколу знав трохи. Він був дуже добрим, постійно допомагав у всьому. Коли отримали звістку, що він вважається зниклим безвісти, до останнього не вірили — мали надію, чекали, що він повернеться. Але от так вийшло. Дуже тяжка втрата для всіх. Пам’ятатимемо про нього завжди, — каже Андрій.

Олександр працював із Миколою на хлібзаводі. Каже, були один одному справжніми друзями.

— Він був дуже хорошою людиною. Завжди допомагав, виручав. Навіть о третій ночі міг йому подзвонити — і він відразу приїздив на допомогу. Не відмовляв ніколи й ні в чому.

Чоловік пригадує, його друг захоплювався автомобілями. А ще — мав сторінку у Тік-тоці, трохи знімав туди відео і намагався просувати свою сторінку.

Олександр говорить, коли Микола пішов на війну, побачитися з ним уже не вдалося, лише підтримували зв’язок телефоном.

— Він наприкінці травня поїхав на Краматорськ, а уже 13 червня не вийшов на зв’язок. Тобто зовсім трохи там побув. Але цього вистачило, щоб таку людину втратити… Ми увесь цей час чекали, сподівалися до останнього, що він повернеться…

Микола обіцяв повернутися, додає Олександр.

— Казав, приїде — відпочинемо разом. Те, що його немає — це велика втрата для рідних, для мене, для усіх наших друзів. Але сподіваюся, що йому там краще…

До лав Збройних Сил України приєднався 16 січня 2024 року, розповідає нам військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Служив стрільцем, помічником гранатометника аеромобільного відділення. На жаль, загинув 13 червня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту України, її свободи та незалежності поблизу селища Білогорівка на Луганщині. Світла пам’ять героєві-захиснику та усім тим, хто віддав життя у бою за Україну, — додає «Лиман».

У полеглого воїна лишилися мати, бабуся, старший брат та дружина.

Панахиду за бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Миколу Федяєва на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.



















Фото: Артем Коваленко