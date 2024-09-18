У Кременчуці патрульні зупинили водія «під кайфом», який не мав права керувати автівкою

Учора, 17 вересня, у Кременчуці на вулиці Івана Приходька патрульні зупинили 18-річного водія автомобіля ВАЗ, який перебував за кермом під кайфом, був позбавлений права керування та при цьому порушував правила дорожнього руху. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
Спочатку інспектори зупинили водія за порушення ПДР, проте потім встановили, що водій позбавлений права керувати автівкою та уже притягувався до відповідальності за таке ж порушення. Також у чоловіка патрульні помітили ознаки наркотичного сп'яніння, проте від проходження огляду молодик відмовився.
На порушника інспектори склали протоколи за:
Від керування автомобілем водія відсторонили.
Нагадаємо, за попередній тиждень у Кременчуці патрульні зупинили 33 нетверезих водіїв.
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