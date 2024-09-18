У Кременчуці патрульні зупинили водія «під кайфом», який не мав права керувати автівкою

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Учора, 17 вересня, у Кременчуці на вулиці Івана Приходька патрульні зупинили 18-річного водія автомобіля ВАЗ, який перебував за кермом під кайфом, був позбавлений права керування та при цьому порушував правила дорожнього руху. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Спочатку інспектори зупинили водія за порушення ПДР, проте потім встановили, що водій позбавлений права керувати автівкою та уже притягувався до відповідальності за таке ж порушення. Також у чоловіка патрульні помітили ознаки наркотичного сп'яніння, проте від проходження огляду молодик відмовився.

На порушника інспектори склали протоколи за:

ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування у стані сп’яніння);

ч. 5 ст. 126 (Керування особою, що не має права керувати таким транспортним засобом, повторно протягом року);

винесли постанову за ч.2 ст. 122 (Користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Від керування автомобілем водія відсторонили.

Нагадаємо, за попередній тиждень у Кременчуці патрульні зупинили 33 нетверезих водіїв.