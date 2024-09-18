Кременчужан кличуть на виставку картин Тетяни Шуляк та Інни Мосієнко (афіша)

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На виставці будуть представлені близько 20 творів художниць у різних техніках

Завтра, 19 вересня, у Кременчуцькій картинній галереї Наталії Юзефович відбудеться відкриття виставки картин художниць, членкинь Національної спілки художників України Тетяни Шуляк та Інни Мосієнко. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіли організатори виставки.

Відвідувачі зможуть побачити близько 20 оригінальних робіт художниць, виконаних у техніці живопису та графіки.

Офіційне відкриття відбудеться у четвер, 19 вересня, о 14.00 у приміщенні галереї за адресою вул. Космічна, 9.

Працюватиме виставка до 27 жовтня. Графік роботи галереї: щодня з 10.00 до 17.00, вихідний — понеділок.

Вхід на виставки вільний.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» кілька разів відвідував виставки Тетяни Шуляк та Інни Мосієнко: