Подробиці аварії на перехресті у Полтаві: травмувався мотоцикліст

Учора, 17 вересня, близько 17.00 на одному із перехресть у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Сьогодні, 18 вересня, правоохоронці надали офіційну інформацію щодо події.
За даними поліції, на перехресті зіткнулися автомобіль Renault Kangoo, за кермом якого перебував 42-річний водій, та мотоцикл SPARK, на якому рухалися чоловік та жінка.
В результаті аварії травмувався 52-річний мотоцикліст — його госпіталізували.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці встановлюють усі причини та обставини події.
Нагадаємо, днями у Лубнах в аварії постраждав неповнолітній мотоцикліст.
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