Уночі армія РФ поцілила у цивільну енергосистему на Полтавщині

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Уночі на Полтавщині під обстріл потрапила цивільна енергосистема. Про це 18 вересня повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Під час повітряної тривоги в області вимикалася повітряна лінія. Згодом під час огляду фахівці виявили на ній сліди низової пожежі, яка виникла внаслідок обстрілу.

Також уражень зазнала цивільна енергосистема у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Нагадаємо, цієї ночі в області повітряна тривога тривала близько 12 годин — з 20.53 до 09.17. Сили протиповітряної оборони у небі над Полтавщиною збивали російські безпілотники.