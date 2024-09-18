В училищах Кременчука та Горішніх Плавнів навчатимуть підприємництву за міжнародною програмою

У трьох училищах Кременчука та одному у Горішніх Плавнях впроваджують міжнародну програму з підприємництва. Про це пишуть представники Junior Achievement Ukraine (український осередок міжнародної освітньої організації), які й допомагають втілювати цю програму у навчання.
Заклади освіти вводять у навчальний план програму «Компанія», де учасники на практиці зможуть засвоїти навички з ведення бізнесу, планування, маркетингу, фінансової грамотності та командної роботи. Крім викладачів, наставниками у програмі також стають успішні підприємці регіону. Участь у цьому курсі є безкоштовною як для учнів, так і для викладачів.
Загалом від Полтавщини участь у міжнародній програмі візьмуть 10 закладів освіти. У Кременчуці їх 3:
У Горішніх Плавнях це Вище професійне гірничо-будівельне училище.
Директор з розвитку Junior Achievement Ukraine Андрій Турак назвав Полтавську область однією з перспективних для навчання молоді.
Протягом минулого навчального року участь у програмі з підприємництва «Компанія» взяли 147 навчальних закладів з 9 областей. Учасниками стали понад 1 тисяча 300 учнів і студентів, понад 200 педагогів. Учні заснували та успішно запустили 220 мінікомпаній.
Нагадаємо, Кременчуцьке ВПУ № 7 є одним із трьох закладів профтехосвіти в області, яке готує молодших бакалаврів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.