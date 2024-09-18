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Кременчук, Освіта, Полтавщина

В училищах Кременчука та Горішніх Плавнів навчатимуть підприємництву за міжнародною програмою

Сьогодні, 10:25 Переглядів: 170

 

Взяти участь у програмі можуть як учні, так і викладачі закладів освіти

У трьох училищах Кременчука та одному у Горішніх Плавнях впроваджують міжнародну програму з підприємництва. Про це пишуть представники Junior Achievement Ukraine (український осередок міжнародної освітньої організації), які й допомагають втілювати цю програму у навчання.

Заклади освіти вводять у навчальний план програму «Компанія», де учасники на практиці зможуть засвоїти навички з ведення бізнесу, планування, маркетингу, фінансової грамотності та командної роботи. Крім викладачів, наставниками у програмі також стають успішні підприємці регіону. Участь у цьому курсі є безкоштовною як для учнів, так і для викладачів.

Загалом від Полтавщини участь у міжнародній програмі візьмуть 10 закладів освіти. У Кременчуці їх 3:

  • Вище професійне училище № 7;
  • Кременчуцький професійний ліцей ім. А. С. Макаренка;
  • професійно-технічно училище 26.

У Горішніх Плавнях це Вище професійне гірничо-будівельне училище.

Директор з розвитку Junior Achievement Ukraine Андрій Турак назвав Полтавську область однією з перспективних для навчання молоді. 

Наша місія — дати знання і практичні підприємницькі навички новому поколінню українців, щоб наші діти змогли досягати успіху в процвітаючій Україні, — говорить Турак.

Протягом минулого навчального року участь у програмі з підприємництва «Компанія» взяли 147 навчальних закладів з 9 областей. Учасниками стали понад 1 тисяча 300 учнів і студентів, понад 200 педагогів. Учні заснували та успішно запустили 220 мінікомпаній.

Нагадаємо, Кременчуцьке ВПУ № 7 є одним із трьох закладів профтехосвіти в області, яке готує молодших бакалаврів.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: підприємництво навчання бізнес-школа
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