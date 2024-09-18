Уночі над Полтавщиною ППО знову збивала «Шахеди»

Сьогодні, 09:57 Переглядів: 0

Повітряна тривога в області тривала з 20.53 до 9.17

У ніч на 18 вересня росіяни ударили трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору окупованої Херсонщини та 52 ударними БпЛА із Курська, Єйська. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

До відбиття повітряного нападу залучались: авіація, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збили 46 ударних БпЛА.

Крім того, через активну протидію засобів РЕБ Сил оборони України, п’ять БпЛА локаційно втрачені, ще один ударний безпілотник — полетів у Росію. Також, внаслідок протидії, керовані авіаційні ракети не досягли цілей. Є пошкодження сільськогосподарської техніки, попередньо, обійшлось без жертв і постраждалих.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.

Повітряна тривога в області тривала з 20.53 до 9.17.

Нагадаємо, що нещодавно «Полтавська» бригада показала, як на вихідних збивала дрони з великокаліберного кулемета.