Двоє рятувальників з Полтавщини отримали медалі «За врятоване життя»

Двох рятувальників з Полтавщини удостоїли медалей «За врятоване життя» від Президента України Володимира Зеленського. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Нагороди отримали головний майстер-сержант служби цивільного захисту Геннадій Афанас’єв і сержант служби цивільного захисту Сергій Козаченко. Приурочили вручення нагород до Дня рятівника.
Нагадаємо, також з нагоди професійного свята двоє рятувальників області отримали ордени «За мужність»: орден «За мужність» II ступеня отримав підполковник служби цивільного захисту Віктор Кузьменко, а орденом «За мужність» III ступеня нагороджений підполковник Ігор Литвишко.
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