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Надзвичайні новини, Полтавщина

Поблизу Малої Перещепини усе ще гасять лісову пожежу: інтенсивність горіння впала

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 161

 

Наразі горіння продовжується на площі близько 50 га

У Новосанжарській громаді поблизу села Мала Перещепина на Полтввщині рятувальники продовжують гасити лісову пожежу. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

За даними надзвичайників, інтенсивність горіння впала — наразі вогнем охоплено близько 50 га площі лісу.

 

Загалом вогонь пройшов близько 700 га площі. З навколишніх сіл Собківка, Балівка, Дубина, Маньківка, Мар’янівка та Руденківка довелося відселити 74 людини. Зазнали пошкоджень і домоволодіння громадян — наразі інформація щодо цього уточнюється.

На місці події працюють два оперативних штаби. По усій території розосереджена пожежна та інша спецтехніка. Рятувальники роблять усе можливе, аби не допустити поширення полум’я на населені пункти — для цього залучили й важку інженерну техніку.

 

На місці пожежі продовжують працювати 452 представники різних структур та організацій і 80 одиниць техніки, з них — 259 надзвичайників та 45 одиниць техніки.

Нагадаємо, представники державного підприємства «Ліси України» назвали лісову пожежу у Новосанжарській громаді справжнім стихійним лихом.

Крім того, 17 вересня на Полтавщині сталася ще одна лісова пожежа — горіло близько 200 га лісового масиву та сухої рослинності на території Борівського лісництва у Великорублівській громаді.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ГУ ДСНС України у Полтавській області
Теги: ліс пожежа лісова пожежа рятувальники ДСНС горить ліс
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