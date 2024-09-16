У Кременчуці за тиждень патрульні піймали 33 нетверезих водіїв

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 1

На всіх порушників склали адміністративні матеріали

Патрульні поліцейські Кременчука продовжують виявляти випадки керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння. За інформацією пресслужби патрульної поліції, протягом минулого тижня інспектори зафіксували 33 випадки нетверезого водіння, з яких 16 — протягом вихідних днів.

На кожного з порушників склали адміністративні матеріали відповідно до чинного законодавства, які будуть направлені до суду для прийняття рішення щодо притягнення водіїв до відповідальності.

Нагадаємо, на дорогах області з вини п'яних водіїв сталася 21 аварія. 28 людей у них травмувалися, ще 2 людини загинули.