У Кременчуці за тиждень патрульні піймали 33 нетверезих водіїв

Патрульні поліцейські Кременчука продовжують виявляти випадки керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння. За інформацією пресслужби патрульної поліції, протягом минулого тижня інспектори зафіксували 33 випадки нетверезого водіння, з яких 16 — протягом вихідних днів.
На кожного з порушників склали адміністративні матеріали відповідно до чинного законодавства, які будуть направлені до суду для прийняття рішення щодо притягнення водіїв до відповідальності.
Нагадаємо, на дорогах області з вини п'яних водіїв сталася 21 аварія. 28 людей у них травмувалися, ще 2 людини загинули.
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