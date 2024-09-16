Дошкільні навчальні заклади Горішніх Плавнів готові до нового навчального року

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 102 Партнерський проєкт

Перед початком навчального року комісія Горішньоплавнівської міської ради перевірила готовність закладів дошкільної освіти до роботи у 2024-2025 навчальному році. Встановлено, що всі дитячі садки перебувають у належному для прийому вихованців стані

Днями члени комісії під керівництвом заступниці міського голови Надії Угнічевої перевірили готовність закладів дошкільної освіти (ЗДО) до роботи у новому навчальному році та в осінньо-зимовий період. За словами Надії Угнічевої, у Горішньоплавнівській громаді працює дев’ять ЗДО та два дошкільних підрозділи — опорного закладу Дмитрівська ЗОШ і Григоро-Бригадирівської філії опорного закладу ЗОШ №3. Усього при підготовці дитячих садків та дошкільних підрозділів до 2024-2025 навчального року та до осінньо-зимового періоду освоєно майже 5 млн грн із місцевого бюджету, передбачених на придбання необхідних матеріалів і виконання ремонтних робіт.

Як зазначила заступниця міського голови, основним завданням закладів дошкільної освіти є створення безпечного освітнього середовища. Як і в попередні роки, особлива увага приділялась укриттям цивільного захисту. Усі ЗДО працюють у своїх приміщеннях і забезпечені найпростішими укриттями.

Зокрема, шість дитсадків мають облаштовані найпростіші укриття у власних підвальних приміщеннях, три інші — орендують найближчі до закладу укриття. Такі заклади дошкільної освіти, як «Дзвіночок», «Сонечко», «Дюймовочка», «Росинка» та «Золота рибка», забезпечені дизельними генераторами.

Найближчим часом, вказала Надія Угнічева, планується придбання потужних генераторів для всіх дитсадків. У ЗДО «Росинка» та «Чебурашка» встановлені водонапірні колонки. Виконано ремонтні роботи зі зміни рівня підлоги укриття в «Золотій рибці».

«Також в усіх дитячих садках збільшена кількість резервних приладів освітлення (акумуляторних світильників), заготовлено запас питної води, їжі для швидкого відновлення сил. В усіх укриттях здійснено поточний ремонт та генеральне прибирання», — зауважила заступниця міського голови.

Вона також повідомила про завершення підготовчих заходів до нового опалювального періоду: проведені випробування тепломереж, підписані акти готовності систем опалення до опалювального періоду, обстежені вентиляційні канали та оформлені відповідні документи з висновками.

З метою тепломодернізації виконується оновлення зовнішніх стін фасаду ЗДО «Золота рибка». Частково виконано ремонт покрівель дитячих садків «Горобинка», «Дзвіночок» і підсобного приміщення ЗДО «Попелюшка». У вересні-жовтні планується виконати капітальний ремонт покрівлі дошкільного закладу освіти «Сонечко». У кожному дитячому садку, вказала заступниця міського голови, здійснено поточні ремонти групових блоків та площ загального користування, внутрішніх електромереж, водостічних систем, сантехвузлів. Частина робіт виконана КП «Рембудсервіс», решта — працівниками дошкільних закладів. Посильну допомогу надають батьки вихованців дитсадків. Придбано іграшки та ігровий матеріал, частково поновлені меблі, м’який інвентар, закуплені медикаменти та канцелярські товари.

Як повідомила Надія Угнічева, у шести закладах дошкільної освіти міста та у дошкільному підрозділі ЗОШ Дмитрівки встановлена і працює система автоматичної пожежної сигналізації, у «Попелюшці» — роботи на стадії завершення.

«Дотриманню вимог пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу приділяється серйозна увага», — наголосила заступниця міського голови.

Здійснено заміну старих світильників на енергозберігаючі, меблів, посуду, «вчасно і в достатній кількості» поповнюється запас миючих, дезінфікуючих, антисептичних засобів та засобів гігієни, зауважила Надія Угнічева. Проводиться своєчасний ремонт та заміна сантехобладнання, холодильного та технологічного обладнання в харчоблоках, прасок та пральних машин у пральнях дитсадків.

«Створені умови для організації якісного харчування вихованців закладів дошкільної освіти. У кожному ЗДО достатньо наявного технологічного та холодильного обладнання, харчоблоки забезпечені кваліфікованими кухарями», — зазначила заступниця міського голови.

За результатами перевірки, підсумувала вона, заклади дошкільної освіти визнано підготовленими до роботи в новому навчальному році.