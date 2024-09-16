ДСНС попереджає про фейкові листи щодо ракетного обстрілу Рівненської АЕС

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 119

Центр протидії дезінформації закликає не реагувати на такі повідомлення та не переходити за посиланнями

Українці почали отримувати електронні листи, які нібито надіслані від імені Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), з повідомленнями про ракетний обстріл Рівненської атомної електростанції та підвищений рівень радіації. У цих листах також містяться інструкції щодо евакуації та посилання на сумнівні ресурси.

ДСНС офіційно заявила, що не розсилала таких повідомлень, і підтвердила, що їхні поштові скриньки не були зламані. Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що ці листи, ймовірно, розсилаються через фейкові поштові адреси та є частиною російської інформаційної атаки. Метою таких дій є посіяти паніку серед населення, дискредитувати українські державні структури та знизити рівень довіри до них.

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