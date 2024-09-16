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Надзвичайні новини

ДСНС попереджає про фейкові листи щодо ракетного обстрілу Рівненської АЕС

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 119

 Центр протидії дезінформації закликає не реагувати на такі повідомлення та не переходити за посиланнями

Українці почали отримувати електронні листи, які нібито надіслані від імені Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), з повідомленнями про ракетний обстріл Рівненської атомної електростанції та підвищений рівень радіації. У цих листах також містяться інструкції щодо евакуації та посилання на сумнівні ресурси.

ДСНС офіційно заявила, що не розсилала таких повідомлень, і підтвердила, що їхні поштові скриньки не були зламані. Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що ці листи, ймовірно, розсилаються через фейкові поштові адреси та є частиною російської інформаційної атаки. Метою таких дій є посіяти паніку серед населення, дискредитувати українські державні структури та знизити рівень довіри до них.

Рекомендації для громадян:

  • Якщо ви отримали подібний лист, позначте його як спам та не переходьте за вказаними посиланнями.
  • У разі, якщо ви все ж таки перейшли за посиланням або підозрюєте, що ваші дані могли бути скомпрометовані, зверніться до Кіберполіції.
  • Отримуйте інформацію тільки з офіційних джерел та перевірених каналів комунікації.
  • Не поширюйте неперевірену інформацію та повідомляйте про підозрілі листи відповідним органам.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДСНС ЦПД фейки
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