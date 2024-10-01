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Топ новина, Кременчук

У Кременчуці пролунали вибухи: що відомо (доповнюється)

Сьогодні, 00:17 Переглядів: 2 080 Коментарів: 1

У Повітряних силах попереджали про рух безпілотника у Полтавській області, який тримав курс на південь

У Кременчуці було чутно звук вибуху. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа». 

Наразі у Полтавській області триває повітряна тривога. Раніше у Повітряних силах попереджали про рух безпілотника у Полтавській області, який тримав курс на південь. 

Доповнено

Станом на 0.24 у Кременчуці було чутно повторний вибух.

Нагадаємо, у ніч на 28 вересня на Полтавщині працювала протиповітряна оборона, яка збивала російські цілі. Відомо, що уламки безпілотників пошкодили енергетичну інфраструктуру на території області.

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Автор: Телеграф Джерело фото: Getty Images
Теги: вибухи
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Коментарі: 1

1 698
hunter:
Сьогодні, 01:39

Ну вот и докаркали,теперь можно смело орать подымаем цены на электрику и просим новый транш у европейцев на восстановление,видать тот в 61 еврик уже оприходовали.


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