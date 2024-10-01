У Кременчуці пролунали вибухи: що відомо (доповнюється)

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У Повітряних силах попереджали про рух безпілотника у Полтавській області, який тримав курс на південь

У Кременчуці було чутно звук вибуху. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».

Наразі у Полтавській області триває повітряна тривога. Раніше у Повітряних силах попереджали про рух безпілотника у Полтавській області, який тримав курс на південь.

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Станом на 0.24 у Кременчуці було чутно повторний вибух.

Нагадаємо, у ніч на 28 вересня на Полтавщині працювала протиповітряна оборона, яка збивала російські цілі. Відомо, що уламки безпілотників пошкодили енергетичну інфраструктуру на території області.